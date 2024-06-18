Nvidia обогнала Microsoft по капитализации и стала самой дорогой компанией в мире

В июне рыночная стоимость компании впервые превысила $3 трлн.Рыночная капитализация Nvidia на 20:40 мск составляет $3,33 трлн, компания обогнала по этому показателю Microsoft ($3,32 трлн) и стала самой дорогой фирмой в мире. Стоимость акции за штуку — $135 (10 июня 2024-го Nvidia провела дробление акций).Акции NvidiaАкции MicrosoftВ июне рыночная капитализация Nvidia впервые превысила $3 трлн. Компания опередила Apple и уступала только Microsoft. При этом в июне Apple из-за роста акций на фоне презентации WWDC ненадолго обогнала обе компании, став самой дорогой фирмой.Как менялась стоимость акций Nvidia, Microsoft и Apple с 2019 года. Источник: BloombergNvidia остаётся одним из основных «выгодоприобретателей» в эпоху развития ИИ-разработок, так как доминирует на рынке микрочипов для ИИ. Её продукты закупают Google, Microsoft, Amazon, OpenAI, запрещённая в России Meta.23 мая 2024 года Nvidia отчиталась о показателях первого квартала финансового года. Выручка выросла в три раза год к году, до $26 млрд. Чистая прибыль составила $14 млрд. После этого стоимость акций производителя выросла на 7,8% и впервые превысила $1000 за штуку.#новости #nvidia
Я уже заебался ждать, когда товарищ Си запилит свою СВО для возвращения Тайваня в родную гавань, так сказать.
А то чот скучно уже стало. Нужно больше пиздеца, ящетаю.
Если скучно – прогуляйся до военкомата, приключения обеспечены.
Если на самом деле этого хочешь то "проблемы с головой"
А если скучно на рыбалку сходи, хотя бы в онлайн рыбалку поиграй в одноклассниках, что-ли...
Умные политики стравливают своих конкурентов, глупые воюют сами. Разделяй и властвуй. Америка и Китай главные выгодоприобретатели пиздеца и похоже не настолько тупые чтобы самим воевать.
ящетаю, что тебе пора на СВО в окопы, хватит щитпостить, пора дело делать тебе
в 25ом обещают всемирную голодуху, возможно даже на коменты сил не хватит, вот тогда и заживём
Правильно, почему только мы страдаем пусть другие тоже помучатся😡