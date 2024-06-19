День 847: средняя зарплата в ИТ сфере за год увеличилась на 12,5%, до 123 тысяч рублей

В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний», узнал «Ъ». При этом одним из требований к сетям нового поколения остаётся работа на российском оборудовании. Эксперты полагают, что оборудование будут использовать для создания пилотных зон операторов.