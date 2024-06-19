День 847: средняя зарплата в ИТ сфере за год увеличилась на 12,5%, до 123 тысяч рублей

В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний», узнал «Ъ». При этом одним из требований к сетям нового поколения остаётся работа на российском оборудовании. Эксперты полагают, что оборудование будут использовать для создания пилотных зон операторов.
Ну всё: зарплаты стабильно растут, ипотеку разбирают до донышка, Луна вот-вот покорится, скоро всё-всё признают отечественным, в стране благодать и изобилие, расходимся.
Да.
Расходитесь.
Оставьте нас в покое.
)))
В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний». При этом одним из требований к сетям нового поколения остаётся работа на российском оборудовании.
Мы это оборудование даже скопировать не сможем, не то что новое произвести. К сожалению..
Думаю, все эти баллы отечественности скоро отменят.
Будет так: что-то находится на территории РФ? Оно отечественное.
Сегодня к территории РФ указом са́мого причислены: Тайвань, Китай, Южная Корея, Япония, ...
И не сможем произвести примерно никогда.
Скопировать то сможем. Вот только цена будет вообще ни разу не конкурентная тому же Китаю.
В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний»Над станциями? Над людьми? Над бюджетом?