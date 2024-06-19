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Артур Томилко
Деньги

День 847: средняя зарплата в ИТ сфере за год увеличилась на 12,5%, до 123 тысяч рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 июня: доллар — 87,03 рубля (на 2 рубля и 2 копейки меньше, чем 18 июня), евро — 93,29 рубля (на 2 рубля и 10 копеек меньше).

Некоторые российские банки, включая ПСБ и «МТС-банк», перестали принимать заявки на льготную ипотеку из-за исчерпания лимита выделенных на программу денег.

ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2024 году с 2,3-2,8 трлн до 3,1-3,6 трлн рублей. Высокая ключевая ставка позволяет банка получать повышенную маржу.

Какие есть проблемы и трудности

В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний», узнал «Ъ». При этом одним из требований к сетям нового поколения остаётся работа на российском оборудовании. Эксперты полагают, что оборудование будут использовать для создания пилотных зон операторов.

Контекст

Средняя зарплата ИТ-специалистов в России в первом квартале 2024-го увеличилась на 12,5% год к году и достигла 123 тысяч рублей, подсчитали в «СберАналитике» и сервисе «Работа.ру».

Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.

#новости

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69
69 комментариев
Вадим Д.

Ну всё: зарплаты стабильно растут, ипотеку разбирают до донышка, Луна вот-вот покорится, скоро всё-всё признают отечественным, в стране благодать и изобилие, расходимся.

11
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Клевер

Да.
Расходитесь.
Оставьте нас в покое.
)))

1
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S.Capusta

В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний». При этом одним из требований к сетям нового поколения остаётся работа на российском оборудовании.

Мы это оборудование даже скопировать не сможем, не то что новое произвести. К сожалению..

6
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Вадим Д.

Думаю, все эти баллы отечественности скоро отменят.
Будет так: что-то находится на территории РФ? Оно отечественное.
Сегодня к территории РФ указом са́мого причислены: Тайвань, Китай, Южная Корея, Япония, ...

4
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Александр Айти

И не сможем произвести примерно никогда.

1
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Андрей Иванов

Скопировать то сможем. Вот только цена будет вообще ни разу не конкурентная тому же Китаю.

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Вадим Д.

В Россию из Китая ввезли базовые станции 5G для «проведения испытаний»Над станциями? Над людьми? Над бюджетом?

6
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