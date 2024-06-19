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Таня Боброва
Деньги

ЦБ понизил курс доллара почти на 4,5 рубля — до 82,63 рубля

С 13 июня регулятор для расчёта курсов доллара и евро ориентируется не на торги на бирже, а на банковскую отчётность и данные платформ внебиржевых торгов.

  • ЦБ установил официальный курс доллара на 20 июня 2024 года в 82,63 рубля (на 4,41 рубля меньше, чем 19 июня), курс евро — в 89,09 рубля (на 4,21 рубля меньше).
  • С 13 июня 2024 года ЦБ для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю использует данные отчётностей банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Регулятор поменял порядок после попадания Мосбиржи под санкции США. После этого площадка приостановила торги долларом и евро, а сам ЦБ — гонконгским долларом.
Источник: <a href="https://t.me/tass_agency/255581" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ТАСС</a>
Источник: ТАСС
  • Утром 19 июня 2024 года курс юаня на Мосбирже впервые с мая 2023 года упал ниже 11 рублей. Эксперт УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с РБК сказал, что рубль может укрепляться к юаню на опасениях вторичных санкций.
  • Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что экспортёры могли заранее начать накапливать рубли для выплаты налогов в конце месяца. Кроме того, многие компании сокращают накопленные средства в юанях в пользу рублёвых инструментов, которые дают большую доходность, считает он.
  • Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в разговоре с Frank Media отметил, что в текущей ситуации «присутствует немалая доля эмоций» — некоторые участники торгов на фоне инфраструктурных рисков начали избавляться и от юаня.
  • «Пока рынок не привыкнет к новым реалиями, волатильность сохранится. Нельзя исключать более сильных позиций рубля в ближайшее время. Однако попытки отскока в юане и фьючерсных контрактах на доллар и евро могут указывать на скорую стабилизацию ситуации», — отметил аналитик.
Полина Лааксо
Деньги
ЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным»

Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #цб

3
1
60
60 комментариев
Невкусно и грустно

- А вы доллары по этой цене продаете?
- Нет, показываем
- Кросивое ..

23
1
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prokhorov

Смотрим, но не трогаем

2
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under construction

а где купить по такой цене?

12
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Андрей

Перевел в Казахстан и во Фридом поменял по 84.7. Потом могу как белый человек пользоваться в интернете и снимать нал не в рф

2
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Балкон.Ру

а где купить по такой цене?Вот в киргизском айыл банке можно рубли поменять на доллары по такому курсу

1
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Торговец Елдаками

А разве не продают в России валюту?

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Ddd

ну на п2п и бестчейнже юсдт уже по неплохой цене, хотя и далеко не 82, ну хотя бы за 90 уже неплохо, та же цена что была до санкций на мосбиржу

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