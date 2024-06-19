ЦБ понизил курс доллара почти на 4,5 рубля — до 82,63 рубля

С 13 июня регулятор для расчёта курсов доллара и евро ориентируется не на торги на бирже, а на банковскую отчётность и данные платформ внебиржевых торгов.ЦБ установил официальный курс доллара на 20 июня 2024 года в 82,63 рубля (на 4,41 рубля меньше, чем 19 июня), курс евро — в 89,09 рубля (на 4,21 рубля меньше).С 13 июня 2024 года ЦБ для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю использует данные отчётностей банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок после попадания Мосбиржи под санкции США. После этого площадка приостановила торги долларом и евро, а сам ЦБ — гонконгским долларом.Источник: ТАССУтром 19 июня 2024 года курс юаня на Мосбирже впервые с мая 2023 года упал ниже 11 рублей. Эксперт УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с РБК сказал, что рубль может укрепляться к юаню на опасениях вторичных санкций.Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что экспортёры могли заранее начать накапливать рубли для выплаты налогов в конце месяца. Кроме того, многие компании сокращают накопленные средства в юанях в пользу рублёвых инструментов, которые дают большую доходность, считает он.Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в разговоре с Frank Media отметил, что в текущей ситуации «присутствует немалая доля эмоций» — некоторые участники торгов на фоне инфраструктурных рисков начали избавляться и от юаня.«Пока рынок не привыкнет к новым реалиями, волатильность сохранится. Нельзя исключать более сильных позиций рубля в ближайшее время. Однако попытки отскока в юане и фьючерсных контрактах на доллар и евро могут указывать на скорую стабилизацию ситуации», — отметил аналитик.Полина ЛааксоДеньги13 июняЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным» Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.#новости #цб
- А вы доллары по этой цене продаете?
- Нет, показываем
- Кросивое ..
Смотрим, но не трогаем
а где купить по такой цене?
Перевел в Казахстан и во Фридом поменял по 84.7. Потом могу как белый человек пользоваться в интернете и снимать нал не в рф
а где купить по такой цене?Вот в киргизском айыл банке можно рубли поменять на доллары по такому курсу
А разве не продают в России валюту?
ну на п2п и бестчейнже юсдт уже по неплохой цене, хотя и далеко не 82, ну хотя бы за 90 уже неплохо, та же цена что была до санкций на мосбиржу