ФНС запланировала отказаться от части деклараций по НДФЛ

Например, при продаже квартиры или автомобиля.О намерении ФНС отказаться от части декларации по НДФЛ говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. С документом ознакомилось РБК.Предполагается, что уплата налога в бездекларационном порядке будет реализована с 1 января 2025 года. К этому времени ФНС должна будет выпустить приказ о запуске новой системы.Большинство данных, необходимых для расчёта НДФЛ, ведомство получает от органов исполнительной власти и банков в автоматическом режиме, пояснили в ФНС.Физлица смогут не декларировать доход от реализации недвижимого имущества, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, продажи автомобиля, фиксированной прибыли от контролируемых иностранных компаний, а также при прекращении договора на ведение ИИС до истечения минимального срока.Декларировать по-прежнему нужно будет доход от продажи ценных бумаг через иностранного брокера, продажи или аренды имущества, выигрыша в лотерею, вознаграждения по договору ГПХ и выручки ИП на общей системе налогообложения. Также декларированию подлежит доход от продажи полученных в дар недвижимости, автомобиля, ценных бумаг и долей в компаниях от людей, не являющихся близкими родственниками.О том, что ФНС планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ для большинства случаев, глава ведомства Даниил Егоров рассказывал ещё в 2021 году. В ноябре 2023-го он рассказал, что налоговая «уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты» на основе данных из банков.#новости #фнс #ндфл
"Физлица смогут не декларировать доход от реализации недвижимого имущества" противоречит "Декларировать по-прежнему нужно будет доход от продажи ценных бумаг через иностранного брокера, продажи или аренды имущества".
выигрыша в лотереюНикогда этого не понимал почему с этого нужно платить налог
Вам повезло — и налоговой повезло. Win-win.
Потому что это доход
очень много существует непонятных налогов и это один из них
Вперёд будут налоги списывать
Вот правда великолепно. Долой эту бредятину.