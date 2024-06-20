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Артур Томилко
Деньги

ФНС запланировала отказаться от части деклараций по НДФЛ

Например, при продаже квартиры или автомобиля.

  • О намерении ФНС отказаться от части декларации по НДФЛ говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. С документом ознакомилось РБК.
  • Предполагается, что уплата налога в бездекларационном порядке будет реализована с 1 января 2025 года. К этому времени ФНС должна будет выпустить приказ о запуске новой системы.
  • Большинство данных, необходимых для расчёта НДФЛ, ведомство получает от органов исполнительной власти и банков в автоматическом режиме, пояснили в ФНС.
  • Физлица смогут не декларировать доход от реализации недвижимого имущества, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, продажи автомобиля, фиксированной прибыли от контролируемых иностранных компаний, а также при прекращении договора на ведение ИИС до истечения минимального срока.
  • Декларировать по-прежнему нужно будет доход от продажи ценных бумаг через иностранного брокера, продажи или аренды имущества, выигрыша в лотерею, вознаграждения по договору ГПХ и выручки ИП на общей системе налогообложения. Также декларированию подлежит доход от продажи полученных в дар недвижимости, автомобиля, ценных бумаг и долей в компаниях от людей, не являющихся близкими родственниками.
  • О том, что ФНС планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ для большинства случаев, глава ведомства Даниил Егоров рассказывал ещё в 2021 году. В ноябре 2023-го он рассказал, что налоговая «уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты» на основе данных из банков.

#новости #фнс #ндфл

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1
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8 комментариев
Д Хб

"Физлица смогут не декларировать доход от реализации недвижимого имущества" противоречит "Декларировать по-прежнему нужно будет доход от продажи ценных бумаг через иностранного брокера, продажи или аренды имущества".

4
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Тимофей Измайлов

выигрыша в лотереюНикогда этого не понимал почему с этого нужно платить налог

3
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Император Нолимоций

Вам повезло — и налоговой повезло. Win-win.

4
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Ale K

Потому что это доход

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Ксения Хохлова

очень много существует непонятных налогов и это один из них

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Vlad

Вперёд будут налоги списывать

1
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Вадим Д.

Вот правда великолепно. Долой эту бредятину.

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