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Полина Лааксо
Деньги

«СПБ Биржа» создаст «несанкционный контур» на базе «Восточной биржи имени В.В. Николаева» — Frank Media

Там якобы будут торговаться преимущественно российские бумаги.

  • Об этом Frank Media узнало от пяти собеседников из брокерских и других финансовых компаний. Топ-менеджер одного из брокеров рассказал, что структура получила «приглашение подключиться к торгам на "Восточной бирже"».
  • Компания другого источника тоже занимается «присоединением». «Все инфраструктурные решения перенесены туда с "СПБ Биржи"», — добавил он. Ещё один собеседник допустил, что на «восточной» площадке будут проходить в основном новые размещения — тех фирм, которые боятся санкций.
  • По зарегистрированным ЦБ правилам, «Восточная биржа» хочет проводить торги с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Но источник издания сомневается, что биржа успеет сформировать ликвидность. Новые площадки быстро «попадают на радары» Минфина США, так что «велика вероятность» оказаться под очередными санкциями.
  • Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что в её группу входит лишь одна биржа. Интересов к другим площадкам у неё нет.
  • Frank Media напомнило, что в конце 2023 года, когда «СПБ Биржа» попала под санкции США, у «Восточной биржи» — на тот момент ещё биржи «Санкт-Петербург» — как раз появилась клиринговая дочерняя структура «Центр расчётов». Её возглавил бывший глава центрального контрагента «СПБ Биржи» Олег Сырых.
  • Примерно в то же время у площадки сменились бенефициары, название и регистрация: последнюю переоформили из Санкт-Петербурга во Владивосток, а петербургский офис превратили в филиал. В апреле 2024 года биржу возглавил Андрей Салащенко, который ранее работал в Федеральной службе по финансовым рынкам, на бирже РТС и в группе «Открытие».
Источник фото: <a href="https://quote.ru/news/article/65b7fd689a7947437238a2ad" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК

#новости #биржи

4
18
18 комментариев
Вадим Д.

😂 Ёжики кололись и кололись, но кактус им даже не показали.

5
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Иванов Иван

Я так понимаю это будет чисто рублёвая биржа. На неё можно наложить санкции но нельзя заблокировать счета. Потому что всё будет внутри России и в национальной валюте.

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Марат

я думаю все может получиться, минфин сша не очень оперативен, можно собрать у людей деньги и получить свои биржевые комиссии, перед тем как активы этих людей снова будут заблокированы, ну это уже их проблемы. как говорится, если тебя обманули раз - он мошенник, если два - ты идиот

4
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Timur

"обманули раз - он мошенник"

А кто был мошенником в "тот" раз, напомните?

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Mindful Reading Service

Не то что велика вероятность попасть под санкции, а так и будят, люди опять начнут вкладывать и опять их кинут!

1
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Император Нолимоций

Так они поняли, что это рабочая бизнес-модель — и теперь множат ее. У них нет задач выйти из-под санкций, вести торги — им понравилось тупо собирать деньги, с ними закрываться — и по-новой.

4
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Aleksei M

Хотят избежать пользы

2
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