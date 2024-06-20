В работе НСПК произошёл сбой из-за DDoS-атаки: клиенты банков жалуются на проблемы с переводами и онлайн-платежами

В компании-операторе заявили, что работают над устранением последствий. Сбой в работе Национальной системы платёжных карт начался около 10:00 мск, следует из данных Downdetector. Проблемы затронули банки и платёжные сервисы.Клиенты «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Т-банка» и других жалуются на проблемы с переводами денег между счетами, а также онлайн-оплатой и привязкой карт к сервисам. В частности, пользователям не приходят одноразовые SMS-коды для подтверждения операций.В пресс-службе НСПК заявили, что столкнулись с DDoS-атакой, которая затронула «незначительное количество сервисов». Там отметили, что СБП работает в штатном режиме, а последствия атаки на «другие сервисы» устраняются.В приложении «Райффайзенбанка» появилось уведомление «Сейчас операции по картам с кодом из пуша или SMS могут работать нестабильно», отмечают «Ведомости». В поддержке «Альфа-банка» сообщили, что проблем СБП нет, но у клиентов могут быть трудности c оплатой покупок в интернете.#новости #нспк #сбои
Всегда удобно всё свалить на ддос.
DDoS — не надо придумывать оправдание! Ох, можно даже лучше!
DDoS — пусть весь МИР подождёт!
Конечно. А как еще эффективный менеджмент прикрыть свой идиотизм?
В данном случае это обосновано
пока что лучше держать деньги под матрацем, как в былые времена
в этом варианте главное - не писаться во сне
Подтверждаю, первый раз за все время пользования российским процессингом не смог оплатить в интернете услугу