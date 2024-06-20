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Артур Томилко
Деньги

В работе НСПК произошёл сбой из-за DDoS-атаки: клиенты банков жалуются на проблемы с переводами и онлайн-платежами

В компании-операторе заявили, что работают над устранением последствий.

  • Сбой в работе Национальной системы платёжных карт начался около 10:00 мск, следует из данных Downdetector. Проблемы затронули банки и платёжные сервисы.
  • Клиенты «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Т-банка» и других жалуются на проблемы с переводами денег между счетами, а также онлайн-оплатой и привязкой карт к сервисам. В частности, пользователям не приходят одноразовые SMS-коды для подтверждения операций.
  • В пресс-службе НСПК заявили, что столкнулись с DDoS-атакой, которая затронула «незначительное количество сервисов». Там отметили, что СБП работает в штатном режиме, а последствия атаки на «другие сервисы» устраняются.
  • В приложении «Райффайзенбанка» появилось уведомление «Сейчас операции по картам с кодом из пуша или SMS могут работать нестабильно», отмечают «Ведомости». В поддержке «Альфа-банка» сообщили, что проблем СБП нет, но у клиентов могут быть трудности c оплатой покупок в интернете.

#новости #нспк #сбои

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17
17 комментариев
Вадим Д.

Всегда удобно всё свалить на ддос.

DDoS — не надо придумывать оправдание! Ох, можно даже лучше!

DDoS — пусть весь МИР подождёт!

7
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Vitold S.

Конечно. А как еще эффективный менеджмент прикрыть свой идиотизм?

1
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Григорий Архипович

В данном случае это обосновано

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Николай Орлов

пока что лучше держать деньги под матрацем, как в былые времена

1
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andrey andrey

в этом варианте главное - не писаться во сне

2
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Ale K

Подтверждаю, первый раз за все время пользования российским процессингом не смог оплатить в интернете услугу

1
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Григорий Архипович
1
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