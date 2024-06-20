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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ повысил курс доллара почти на три рубля — до 85,41 рубля

До этого регулятор два дня подряд снижал курс — на 2 и 4,5 рубля.

  • ЦБ установил официальный курс доллара на 21 июня 2024 в 85,41 рубля (на 2,78 рубля больше, чем 20 июня), евро — 91,45 рубля (на 2,36 рубля меньше).
  • На 20 июня регулятор определил дневные курсы доллара и евро почти на 4,5 рубля меньше к предыдущим. Снижал он их и 19 июня — на 2 рубля.
  • Как предположил в разговоре с РБК портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов, ослабление рубля может быть связано с тем, что из-за «привлекательного курса» вырос интерес к покупке валюты. А импортёры, пользуясь ситуацией, могли начать формировать её запасы.
  • С 13 июня 2024 года ЦБ для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю использует данные отчётностей банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Регулятор поменял порядок из-за попадания Мосбиржи под санкции США. После этого площадка приостановила торги долларом и евро, а сам ЦБ — гонконгским долларом.

#новости #цб #курсвалют

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1
43
43 комментария
Mind Warp

что с лицом у зетботов сейчас.... цирк пиздец

9
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Andrey Vasilev

А у либерах что с лицом?

3
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Защекан Системы

Молодец, приплел. Только ботов я не наше здесь

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Пролетая над ведром картошки.

ЦБ сдал назад?

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Недопил

Чинуша закупил $ по дешевке, т.к. знал, что продаст дороже на следующий день! А так можно было?

8
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Пролетая над ведром картошки.

это инсайд. так и с акциями Газпрома будет. Когда-нибудь.

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Вектореан Элон

Теперь пиндосам придется тратить больше рублей, чтобы купить свой бакс. Гойда!

4
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