ЦБ повысил курс доллара почти на три рубля — до 85,41 рубля

До этого регулятор два дня подряд снижал курс — на 2 и 4,5 рубля.ЦБ установил официальный курс доллара на 21 июня 2024 в 85,41 рубля (на 2,78 рубля больше, чем 20 июня), евро — 91,45 рубля (на 2,36 рубля меньше).На 20 июня регулятор определил дневные курсы доллара и евро почти на 4,5 рубля меньше к предыдущим. Снижал он их и 19 июня — на 2 рубля.Как предположил в разговоре с РБК портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов, ослабление рубля может быть связано с тем, что из-за «привлекательного курса» вырос интерес к покупке валюты. А импортёры, пользуясь ситуацией, могли начать формировать её запасы.С 13 июня 2024 года ЦБ для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю использует данные отчётностей банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок из-за попадания Мосбиржи под санкции США. После этого площадка приостановила торги долларом и евро, а сам ЦБ — гонконгским долларом.#новости #цб #курсвалют
что с лицом у зетботов сейчас.... цирк пиздец
А у либерах что с лицом?
Молодец, приплел. Только ботов я не наше здесь
ЦБ сдал назад?
Чинуша закупил $ по дешевке, т.к. знал, что продаст дороже на следующий день! А так можно было?
это инсайд. так и с акциями Газпрома будет. Когда-нибудь.
Теперь пиндосам придется тратить больше рублей, чтобы купить свой бакс. Гойда!