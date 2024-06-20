Reuters рассказал об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем

Их проводят небольшие региональные банки в Китае, ещё не попавшие под санкции США.После майского визита Владимира Путина в Китай в районах страны, граничащих с Россией, появились специально уполномоченные банки, которые позволяют российским компаниям нерезидентские счета (NRA) в китайских финорганизациях, пишет Reuters со ссылкой на источники.Использование банков в приграничных территориях облегчает работу посредникам, которые действуют от имени российских компаний. Схема также снижает «потенциальные риски» и для Китая: в ней участвуют небольшие банки, у которых либо нет бизнеса со странами, которые Россия считает «недружественными», либо он ограничен.Открытие NRA-счетов — один из вариантов. Другой — завести филиал в Китае и открывать счета уже изнутри страны. Но филиал ВТБ в Шанхае попал под санкции США, а «Альфа-банк», обещавший открыть два отделения в Пекине и Шанхае, пока этого не сделал.От бесперебойных платежей между Россией и Китаем зависит и товарооборот между странами, который в 2023 году достиг рекордных $240 млрд, отмечает Reuters. А обходная схема с «мелкими» региональными банками показывает, что им приходится придумывать «всё более сложные способы» для двустороннего проведения платежей. Вместе с тем это ставит китайские банки под угрозу санкций США, так как они по сути обходят ограничения против России.О том, что с Россией с мая 2024 года начали работать Bank of China и ещё шесть небольших региональных банков, со ссылкой на источники писали и «Известия». У организаций нет связей с «недружественными» странами, как и опасений попасть под вторичные санкции. Операции проходят в юанях.В январе 2024 года Bloomberg сообщил, что китайские госбанки начали ужесточать условия для россиян и тех, кто ведёт бизнес в России. В феврале китайский банк CZCB, который российские импортёры использовали для расчётов, прекратил все операции с ними. К апрелю платежи из России не принимало большинство китайских банков — в том числе и транзакции в юанях.#новости #китай #банки
Варианты постоянно появляются, но удорожание приличное во всех схемах
Это да, но я не понимаю к чему вообще были эти санкции, если все так же действует, но подпольно!
Какое нафиг удорожание? У нас с Китаем общая сухопутная граница. Мы можем друг другу золото на лошадях возить. 🤦♀️💁♀️
Для этого вообще никакие американцы не нужны 🇺🇸
Ничего страшного, россияне ведь богатые.
уже и варианты не нужны.
Не может быть! Россия, Китай и обходные схемы, нонсенс!
и все в одной новости!