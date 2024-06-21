День 849: Япония ввела новые санкции против России, США запретят продукты «Лаборатории Касперского»

По данным «Автостата», в январе-мае 2024 года продажи машин возрастом до семи лет сократились на 7,3%, до около 440 тысяч штук. Доля сегмента снизилась до 19%, тогда как в 2018-2023 годах на семилетние автомобили приходилось более 20% рынка, пишет «Ъ». Динамика сегмента хуже всего вторичного рынка, который за пять месяцев показал снижение продаж на 0,1%.