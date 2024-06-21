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Таня Боброва
Деньги

День 849: Япония ввела новые санкции против России, США запретят продукты «Лаборатории Касперского»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kaspersky.ru
Источник: kaspersky.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 июня: доллар — 85,42 рубля (на 2,79 рубля больше, чем 20 июня), евро — 91,45 рубля (на 2,36 рубля больше).

Санкции против Мосбиржи негативно сказались на операциях российских банков с валютными свопами в долларах и евро — основными инструментами, которые используются ими для покрытия валютного риска, выяснил РБК.

Какие есть проблемы и трудности

США с 29 сентября запретят применять и продавать в стране ПО «Лаборатории Касперского» — АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited попали под экспортные ограничения, пишет РБК со ссылкой на Минторг США. В компании заявили, что планируют использовать юридические меры, чтобы сохранить работу и отношения со своими клиентами в США.

Правительство Японии расширило антироссийские санкционные списки, добавив туда 11 физлиц и 42 организации из России, а также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. В частности, санкции затронули «Алросу».

Кассационный суд 20 июня оставил без изменений решение по иску Tele2 к шведской Ericsson и поставщику её оборудования в Россию в отношении прекращения отгрузок из-за санкций, пишет «Ъ».

По данным «Ъ», Wison New Energies, отвечающая за строительство модулей для проекта «Новатэка», сообщила о приостановке деятельности в России.

Контекст

На фоне резкого роста стоимости шоколада и смежной продукции потребители и бизнес ищут бюджетные альтернативы. В результате самой быстрорастущей категорией среди товаров повседневного спроса за последний год стали вафли в шоколаде, приводит «Ъ» данные NielsenIQ.

По данным «Автостата», в январе-мае 2024 года продажи машин возрастом до семи лет сократились на 7,3%, до около 440 тысяч штук. Доля сегмента снизилась до 19%, тогда как в 2018-2023 годах на семилетние автомобили приходилось более 20% рынка, пишет «Ъ». Динамика сегмента хуже всего вторичного рынка, который за пять месяцев показал снижение продаж на 0,1%.

Новости предыдущего дня, 20 июня — здесь.

#новости

9
41
41 комментарий
Слегка Придурковатый

"вафли в шоколаде"

А вместо кофе можно пить цикорий.

14
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Alex Nosov

С такой динамикой на автомобильном рынке, скоро будем как Куба - донашивать до последнего старые авто. Только в отличие от Кубы, старые фокусы и логаны туристов не заинтересуют.

9
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Слегка Придурковатый

Новинка автомобиль Китай цвет красный синий пердеть великая стена покупка качество скидка!

7
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Вадим Д.

Заинтересуют ещё как, это ж страна-музей под открытым небом.

3
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Вадим Д.

Покупка/продажа машины скоро будет редчайшим событием.
Буду приглашать председателя колхоза, всю родню, новый владелец кисточкой будет перекрашивать свой логан-ласточку, самогон рекой и три дня гуляний.

7
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Вадим Рудницкий
3
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Вадим Д.

Вафли в шоколаде... Мда, замена.
Как девиз современности.

2
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