Производитель протезов «Моторика» привлёк 900 млн рублей

Инвестиции планируют направить на создание цифровой экосистемы для пользователей с интеграцией в неё реабилитационных устройств.Инвестора и условия сделки разработчик пока не раскрывает. Привлечённые деньги компания планирует потратить на сделки слияний и поглощений, а также на создание «интегратора реабилитационных устройств и услуг продуктов».В пресс-службе пояснили vc.ru, что по сути речь о создании цифровой экосистемы для пользователей и партнёров с интеграцией технических средств реабилитации и услуг в контуре ассистивных технологий (протезирование, реабилитация).Основанная в 2014 году «Моторика» разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей. В 2016-м компания стала резидентом «Сколково», а в 2022-м — прибыльной и открыла направление нейротехнологий. В 2024-м разработчик планирует выпустить протезы ног и начать продажи нейростимуляторов.В июне 2024-го «Моторика» договорилась с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России создать Центр кибернетической медицины и нейропротезирования. Одним из его направлений станет создание и применение очувствлённых протезов с обратной связью.По собственным данным, с 2016 года компания изготовила более 8000 протезов для пользователей из 17 стран. В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций. В 2023-м компания выпустила облигации.Истории15.02.2021Сооснователь «Моторики»: «Если сравнивать рынок запчастей для киборгов с рынком смартфонов, то сейчас мы в 1990-х» Василий Хлебников рассказывает, почему протезы рук часто выглядят неудобными, зачем собирать аналитику по использованию и нужно ли оценивать медицинский бизнес как ИТ-проект.#новости #моторика
Публиковать их отчеты будет дискредитацией?
Очень нужный бизнес, востребованный будет точно. Не только в РФ, а в целом в мире.
Отлично, Владимир Владимирович поставляет им много клиентов.
Дело хорошее. Надеюсь, что это поможет качеству и удешевит процесс.
обанкротится после окончания