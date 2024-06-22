День 850: США закроют российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Посольство России в Вашингтоне, фото APКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 22-24 июня: доллар — 87,95 рубля (на 2,53 рубля больше, чем 20 июня), евро — 94,26 рубля (на 2,81 рубля больше).Кто и как адаптируетсяПравительство выделит 3,9 млрд рублей на поддержку закрытых с весны 2022 года аэропортов в центральной и южной части России. В конце мая 2024 года возобновил работу один из 12 закрытых аэропортов — в Элисте.Какие есть проблемы и трудностиВласти США закроют два российских визовых центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил ТАСС посол России в стране Анатолий Антонов. Он отметил, что решение увеличит нагрузку на дипломатов, но они продолжат оказывать консульские услуги россиянам. КонтекстСредняя стоимость краткосрочной аренды квартир в России летом 2024-го увеличилась на 20% год к году и достигла 4900 рублей, подсчитали в «Суточно.ру». Тенденцию связывают с развитием автотуризма и подорожанием отелей, а также повышением качества апартаментов. Новости предыдущего дня, 21 июня — здесь.#новости
Китайский партнер по «Арктик СПГ-2» решил приостановить дела в России
Китайская Wison New Energies (бывшая Wison Offshore & Marine), которая занималась строительством модулей для «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, объявила, что приостанавливает деятельность в России.
Компания отмечает, что осознает возможное влияние этого решения на партнеров, объясняя свои действия заботой о стратегическом будущем, и обещает обеспечить «плавный переход».
Похоже в отличии от россии им потенциальные санкции не на пользу 🫠
Тенденцию связывают с развитием автотуризма и подорожанием отелей, а также повышением качества апартаментов.А быть может с тем, что инфоцыгане и всякие ЦИАНы стали разгонять тему флиппинга?
Рубль сложился в два-три раза за пару лет (можно аккуратно сказать, что всё вокруг иксануло в три раза, суть не изменится). Рост цен в аренде логичен.
Власти США закроют два российских визовых центра — в Вашингтоне и Нью-ЙоркеКак там было? Ах, да.
Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнутВот клятым буржуям въезд в рай и перекрыли! Первый пункт плана выполнен. Осталось только не бухтеть, и подождать исполнения второго пункта.
Можете не сомневаться: всё идёт по плану. Уже много-много лет...