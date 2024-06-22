День 850: США закроют российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в России летом 2024-го увеличилась на 20% год к году и достигла 4900 рублей, подсчитали в «Суточно.ру». Тенденцию связывают с развитием автотуризма и подорожанием отелей, а также повышением качества апартаментов.