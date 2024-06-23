День 851: около 15-30% инвесторов не стали подавать заявки на обмен замороженными активами

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших городах России в июне 2024 года увеличилась 2,6% к маю, до 28,3 тысячи рублей в месяц, подсчитали в «Циан.Аналитике». Аренда двухкомнатных квартир за тот же период подорожала на 3,5% и достигал 41,8 тысячи рублей.
Вьетнам назвал США своим стратегическим партнёром после визита Путина. Глава МИД Буй Тхань Шон на встрече с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана заявил, что Ханой готов развивать стратегическое партнёрство с Вашингтоном «на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга». Представитель США в ответ заявил, что Вашингтон привержен поддержке «сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама».
Ну а как иначе?
Вьетнам стал для запада новым Китаем. У меня вот самсунг смартфон mode in Вьетнам.
Лахте привет. И, в честь годовщины знаменитого марша, были задержаны руководитель «фабрики троллей» Евгения Пригожина Илья Горбунов и медиаменеджер Кирилл Метелев; они подозреваются в вымогательстве у бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича — «Фонтанка»
Горбунов при задержании пытался оказать сопротивление — 78.ru
Горбунов руководил всем процессом по медийному освящению мятежа Пригожина, который начался ровно год назад 23 июня 2023 года — ВЧК-ОГПУ
Метелев и Малькевич предположительно также могут иметь отношение к проектам Пригожина.
Что творится...
Стоимость услуг ЖКХ взлетит уже с 1 июля. В среднем цены повысятся на 10%, выяснили в Государственном университете управления. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи — на 23%, цены на горячую воду, водоотведение вырастут на 11-14%, а на электроэнергию в квартирах без электроплит — на 8,7%
Должен же кто-то вытягивать Газпром, вы разве не слышали, там Европа замерзает без нашего газа. А ты плати за это
Взлетит прям высоко