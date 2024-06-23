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Артур Томилко
Деньги

День 851: около 15-30% инвесторов не стали подавать заявки на обмен замороженными активами

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС 
Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июня: доллар — 87,95 рубля (на 2,53 рубля больше, чем 20 июня), евро — 94,26 рубля (на 2,81 рубля больше).

Контекст

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших городах России в июне 2024 года увеличилась 2,6% к маю, до 28,3 тысячи рублей в месяц, подсчитали в «Циан.Аналитике». Аренда двухкомнатных квартир за тот же период подорожала на 3,5% и достигал 41,8 тысячи рублей.

Около 15-30% инвесторов не стали подавать заявки на обмен замороженными активами, рассказали брокеры. Некоторые подавали индивидуальные заявки на лицензии, кто-то не увидел смысла из-за лимита в 100 тысяч рублей.

Вице-президент АТОР Тарас Кобищанов рассказал о снижении цен на отели в Турции из-за низкого спроса. По его словам, в конце 2023 года часть турецких гостиниц «серьезно повысили цены на июль-август 2024-го», что обернулось падением продаж. Теперь они «пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс».

Новости предыдущего дня, 22 июня — здесь.

#новости

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13 комментариев
Андрей

Вьетнам назвал США своим стратегическим партнёром после визита Путина. Глава МИД Буй Тхань Шон на встрече с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана заявил, что Ханой готов развивать стратегическое партнёрство с Вашингтоном «на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга». Представитель США в ответ заявил, что Вашингтон привержен поддержке «сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама».

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Николай Верегин

Ну а как иначе?

Вьетнам стал для запада новым Китаем. У меня вот самсунг смартфон mode in Вьетнам.

1
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Андрей

Лахте привет. И, в честь годовщины знаменитого марша, были задержаны руководитель «фабрики троллей» Евгения Пригожина Илья Горбунов и медиаменеджер Кирилл Метелев; они подозреваются в вымогательстве у бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича — «Фонтанка»

Горбунов при задержании пытался оказать сопротивление — 78.ru

Горбунов руководил всем процессом по медийному освящению мятежа Пригожина, который начался ровно год назад 23 июня 2023 года — ВЧК-ОГПУ

Метелев и Малькевич предположительно также могут иметь отношение к проектам Пригожина.

2
1
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Po...

Что творится...

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Андрей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит уже с 1 июля. В среднем цены повысятся на 10%, выяснили в Государственном университете управления. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи — на 23%, цены на горячую воду, водоотведение вырастут на 11-14%, а на электроэнергию в квартирах без электроплит — на 8,7%

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1
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RK

Должен же кто-то вытягивать Газпром, вы разве не слышали, там Европа замерзает без нашего газа. А ты плати за это

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умный человек

Взлетит прям высоко

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