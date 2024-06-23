День 851: около 15-30% инвесторов не стали подавать заявки на обмен замороженными активами

Вице-президент АТОР Тарас Кобищанов рассказал о снижении цен на отели в Турции из-за низкого спроса. По его словам, в конце 2023 года часть турецких гостиниц «серьезно повысили цены на июль-август 2024-го», что обернулось падением продаж. Теперь они «пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс».