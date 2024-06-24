День 852: «дочка» Bank of China свернёт операции с российскими банками под санкциями, на бывшем заводе Mercedes будут собирать Exeed

Участники ИТ-рынка начали поднимать цены на ПО — к лету рост составил 15–20%, что сопоставимо с динамикой за весь 2023 год, пишет «Ъ». Разработчики говорят, что к третьему кварталу повышение может ускориться, так как компании, сейчас пользующиеся серьёзными льготами, начнут адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года.