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Евгения Евсеева
Деньги

День 852: «дочка» Bank of China свернёт операции с российскими банками под санкциями, на бывшем заводе Mercedes будут собирать Exeed

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Reuters 
Фото: Reuters 

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июня: доллар — 87,95 рубля (на 2,53 рубля больше, чем 20 июня), евро — 94,26 рубля (на 2,81 рубля больше).

«Бэнк оф Чайна», российская «дочка» китайского Bank of China, расчётный бизнес которого сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем, приостанавливает операции с российскими банками из санкционного списка США, узнал «Коммерсантъ». С остальными партнёрами банк продолжит работу.

Кто и как адаптируется

На калужском завод Samsung, который в начале 2024 года арендовал российский дистрибьютор электроники VVP Group, запустили первое контрактное производство — для сети «М.Видео-Эльдорадо» под её собственными брендами, пишет «Коммерсантъ». Стоимость сборки первой партии в 500 тысяч устройств может достигать $3 млн, полагают участники рынка. Изначально VVP Group планировал сам запустить производство на заводе, но это оказалось слишком дорого.

В июле 2024-го на бывшем заводе Mercedes (принадлежит «Автодому») в подмосковном Есипово начнётся серийная сборка автомобилей Exeed (принадлежит Chery), рассказали источники «Ъ». Они говорят, что серийная сборка, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры.

«Татспиртпром» (развивает водочные бренды Tundra, «Ханская», Graf Ledoff) поставил в середине июня 2024-го в Перу первую партию своих напитков объемом 10 тысяч литров. Другие крупные водочные компании также ищут возможности закрепиться на рынках стран Латинской Америки: Алкогольная сибирская группа отправила первую партию на Кубу, а Ladoga пытается наладить дистрибуцию в Аргентину.

ЦБ и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговой льготы для договоров страхования жизни, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора, — сейчас существующие льготы под угрозой из-за новых масштабных поправок в Налоговый кодекс. Речь о полисах нвестиционного и накопительного страхования жизни, сейчас они не облагаются налогом, если допдоход не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Но поправки могут это правило отменить.

Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных.

Какие есть проблемы и трудности

Участники ИТ-рынка начали поднимать цены на ПО — к лету рост составил 15–20%, что сопоставимо с динамикой за весь 2023 год, пишет «Ъ». Разработчики говорят, что к третьему кварталу повышение может ускориться, так как компании, сейчас пользующиеся серьёзными льготами, начнут адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года.

Контекст

Высокие ставки по кредитам, недоступность коммерческой недвижимости и дорогие стройматериалы — основные проблемы, которые затрудняют работу бизнеса в первой половине 2024 года, говорится в исследовании Moscow Communications Agency и Commonwealth Partnership.

Правительство, вероятнее всего, смягчило требование об обязательной продаже части валютной выручки, чтобы не допустить «избыточного дисбаланса на валютном рынке», пишут «Ведомости». Издание разбирается, какие ещё причины были у этого решения.

Разрешение на экспорт бензина, действующее до 30 июня 2024 года, возможно, продлят на июль, считают участники отрасли и эксперты. Они полагают, что это не разбалансирует рынок, но власти пока воздерживаются от конкретных заявлений.

Новости предыдущего дня, 23 июня — здесь.

#новости

6
29
29 комментариев
Вадим Д.

Санкции только нам на пользу, китайским банкам они почему-то вредят.

7
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Пролетая над ведром картошки.

Это потому что Китай подстилка США с 1979-го. Китай не суверенное государство. Быстро ворочит оглобли после окрика из вашингтонского обкома.

1
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Вадим Д.

Были мерсы, станут Exceed-ы. Прогресс, прорыв за прорывом.

5
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Пролетая над ведром картошки.

Все в мире знают, что Exceed престижная и дорогая марка. Не зря в народе анекдоты ходят про новых русских на Exceedaх и нищебродах на Мерседесах.

1
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Морис Воробец

Банк Китая уходит. Китайский автопром приходит. Это уже.... 👎Или ещё нет?

3
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Иванов Иван

Банк Китая не уходит, он затаился.. 😼

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Слегка Придурковатый

"Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных"

Действительно. Один хуй - все комплектующие китайские. Чего мозг ебать? Минпромторгу нужно просто приравнять иероглифы к кириллице, делов-то. Ну, чтоб там баллы "отечественности" были такие же.

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