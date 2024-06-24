День 852: «дочка» Bank of China свернёт операции с российскими банками под санкциями, на бывшем заводе Mercedes будут собирать Exeed

Участники ИТ-рынка начали поднимать цены на ПО — к лету рост составил 15–20%, что сопоставимо с динамикой за весь 2023 год, пишет «Ъ». Разработчики говорят, что к третьему кварталу повышение может ускориться, так как компании, сейчас пользующиеся серьёзными льготами, начнут адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года.
Санкции только нам на пользу, китайским банкам они почему-то вредят.
Это потому что Китай подстилка США с 1979-го. Китай не суверенное государство. Быстро ворочит оглобли после окрика из вашингтонского обкома.
Были мерсы, станут Exceed-ы. Прогресс, прорыв за прорывом.
Все в мире знают, что Exceed престижная и дорогая марка. Не зря в народе анекдоты ходят про новых русских на Exceedaх и нищебродах на Мерседесах.
Банк Китая уходит. Китайский автопром приходит. Это уже.... 👎Или ещё нет?
Банк Китая не уходит, он затаился.. 😼
"Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных"
Действительно. Один хуй - все комплектующие китайские. Чего мозг ебать? Минпромторгу нужно просто приравнять иероглифы к кириллице, делов-то. Ну, чтоб там баллы "отечественности" были такие же.