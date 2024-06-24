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Евгения Евсеева
Деньги

«Дочка» Bank of China в России свернёт операции с российскими банками под санкциями США — «Ъ»

С остальными банками компания продолжит работу.

  • «Бэнк оф Чайна», российская «дочка» Bank of China, с 24 июня перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся под санкциями США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Со всеми остальными кредитными организациями банк продолжит работу.
  • По мнению собеседников «Ъ», решение свернуть часть операций связано с опасениями вторичных санкций. Один из них отметил, что в банковском платёжном трафике российская «дочка» Bank of China играла «существенную роль».
  • На сайте «Бэнк оф Чайна» говорится, что он «специализируется на предоставлении услуг по переводу денежных средств» в Китай. Банк занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков (592,4 млрд рублей на конец первого квартала 2024 года) в России.
  • Источник «Ъ» говорит, что для российского рынка это «не очень приятная новость», так как скорее всего возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей. Но главная проблема — возникновение рисков мошенничества.

  • Другие собеседники издания поясняют: в последнее время платежи всё чаще идут через небанковских платёжных агентов, из-за чего «цепочка транзакции становится всё менее прозрачной». Их работа «в целом неподконтрольна регуляторам и непрозрачна», а использование услуг таких посредников сопровождается валютными рисками: если деньги «зависнут», то непонятно, по какому курсу их вернут в рублях.

Евгения Евсеева
Деньги
Reuters рассказал об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем

Их проводят небольшие региональные банки в Китае, ещё не попавшие под санкции США.

#новости #bankofchina #санкции #китай

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2 комментария
debil
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Вадим Д.

Мощный дружеский удар в псину!

У нас остались банки не под санкциями?

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