«Дочка» Bank of China в России свернёт операции с российскими банками под санкциями США — «Ъ»

С остальными банками компания продолжит работу. «Бэнк оф Чайна», российская «дочка» Bank of China, с 24 июня перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся под санкциями США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Со всеми остальными кредитными организациями банк продолжит работу.По мнению собеседников «Ъ», решение свернуть часть операций связано с опасениями вторичных санкций. Один из них отметил, что в банковском платёжном трафике российская «дочка» Bank of China играла «существенную роль».На сайте «Бэнк оф Чайна» говорится, что он «специализируется на предоставлении услуг по переводу денежных средств» в Китай. Банк занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков (592,4 млрд рублей на конец первого квартала 2024 года) в России.Источник «Ъ» говорит, что для российского рынка это «не очень приятная новость», так как скорее всего возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей. Но главная проблема — возникновение рисков мошенничества.Другие собеседники издания поясняют: в последнее время платежи всё чаще идут через небанковских платёжных агентов, из-за чего «цепочка транзакции становится всё менее прозрачной». Их работа «в целом неподконтрольна регуляторам и непрозрачна», а использование услуг таких посредников сопровождается валютными рисками: если деньги «зависнут», то непонятно, по какому курсу их вернут в рублях.Евгения ЕвсееваДеньги20 июняReuters рассказал об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем Их проводят небольшие региональные банки в Китае, ещё не попавшие под санкции США.#новости #bankofchina #санкции #китай
Мощный дружеский удар в псину!
У нас остались банки не под санкциями?