«Дочка» Bank of China в России свернёт операции с российскими банками под санкциями США — «Ъ»

Другие собеседники издания поясняют: в последнее время платежи всё чаще идут через небанковских платёжных агентов, из-за чего «цепочка транзакции становится всё менее прозрачной». Их работа «в целом неподконтрольна регуляторам и непрозрачна», а использование услуг таких посредников сопровождается валютными рисками: если деньги «зависнут», то непонятно, по какому курсу их вернут в рублях.