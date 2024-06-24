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Таня Боброва
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ЕС запретил европейским компаниям использовать «российский аналог SWIFT»

Новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

  • Евросоюз объявил о 14 пакете санкций против России: ограничения ввели против ещё 116 физлиц и компаний.
  • Европейским компаниям, работающим за пределами России, запрещают подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — это канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, разработанный ЦБ («аналог SWIFT»). Операторам ЕС запрещают операции с использованием СПФС за пределами России.
  • Также ЕС вводит ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты и запрещает политическим партиями, неправительственным организациям, аналитическим центрам и медиа получать финансирование от источников из России.
  • Среди транспортных ограничений: запрет на частные перелёты в интересах россиян над территорией ЕС.
  • Европейские компании получат право требовать компенсацию ущерба, «причинённого российской стороной из-за введения санкций и экспроприации».

#новости

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