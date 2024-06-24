ЕС запретил европейским компаниям использовать «российский аналог SWIFT»

Новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Евросоюз объявил о 14 пакете санкций против России: ограничения ввели против ещё 116 физлиц и компаний.Европейским компаниям, работающим за пределами России, запрещают подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — это канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, разработанный ЦБ («аналог SWIFT»). Операторам ЕС запрещают операции с использованием СПФС за пределами России.Также ЕС вводит ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты и запрещает политическим партиями, неправительственным организациям, аналитическим центрам и медиа получать финансирование от источников из России.Среди транспортных ограничений: запрет на частные перелёты в интересах россиян над территорией ЕС.Европейские компании получат право требовать компенсацию ущерба, «причинённого российской стороной из-за введения санкций и экспроприации».#новости