Строительный интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» подтвердил планы провести IPO на Мосбирже летом 2024 года

Предложение будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, а также российским институциональным инвесторам.ПАО «Ви.ру» (развивает онлайн-магазин под брендом «ВсеИнструменты.ру») объявило о планах разместить акции на Мосбирже, пишет «РБК Инвестиции». Компания рассчитывает начать торги в июле 2024 года.В рамках IPO компания планирует предложить инвесторам акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента (его бенефициары — основатели компании), также могут быть предложены бумаги допэмиссии. В результате листинга крупнейший акционер сохранит контроль в капитале.Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку можно будет через российских брокеров.Привлечённые деньги компания планирует потратить на развитие бизнеса и финансирование операционной и инвестиционной деятельности.О планах ритейлера провести IPO на Мосбирже в «ближайшие несколько месяцев» в мае 2024 года говорили источники «Ведомостей». По данным газеты, компания собирается привлечь 15-20 млрд рублей.«ВсеИнструменты.ру» занимается онлайн-продажами товаров в сфере DIY (do-it-yourself или «сделай сам» — товары для дома, строительства, ремонта и дачи). По данным Infoline, которые приводили «Ведомости», ритейлер занимает второе место после «Леруа Мерлен» (теперь — «Лемана про»).Согласно отчёту «ВсеИнструменты.ру», в 2023 году выручка компании выросла на 54% год к году и составила 132,8 млрд рублей. На b2b-клиентов пришлось 63% продаж. Чистая прибыль за 2023-й увеличилась на 49% год к году — до 3,8 млрд рублей.#новости
выглядит, как анекдот. Нынче каждый web-сайт выходит на IPO
Ага и у каждого сайта:
И Мосбиржа - очень солидная контора, очень.
Это как логотип для малого бизнеса. Не нужен, но у всех есть, че мы как лохи без него?
Скоро шавухи на ипо будут уже выходить
Пиццерии
Владелец точки с шаурмой на казанском вокзале подтвердил РБК свои планы по выходу на IPO как только поймёт что это такое и подвезут майонезный соус.