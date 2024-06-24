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Полина Лааксо
Деньги

Новые акционеры «Яндекса» — ЗПИФ «Консорциум. Первый» — разрешили брокерам исправить ошибки в заявках на обмен акций Yandex N.V.

«Чтобы удовлетворить как можно больше биржевых заявок».

  • Об этом сообщил сам закрытый паевой инвестиционный фонд, отчитавшись о завершении приёма обращений. В некоторых из них содержались ошибки, а иногда не хватало данных.
  • Итогами поделятся позднее — когда пересмотрят заявки, которые пока не могут одобрить.
Источник фото: <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/07/2023/64c26c6c9a7947cd6db1131f" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК
  • Консорциум инвесторов объявил о покупке российского бизнеса «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. Новая головная компания — МКПАО «Яндекс». Она уже получила листинг на Мосбирже. Её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый».
  • В мае последний объявил условия обмена и выкупа акций Yandex N.V. Инвесторы, приобретавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», могли обменять их на акции МКПАО в соотношении 1:1.
  • Ассоциация розничных инвесторов указала на возможные риски. Это сжатые сроки и добровольность. Новые владельцы бизнеса заявили: сроки «соответствуют рыночной практике», а акционеры Yandex N.V. должны сами оценить преимущества и недостатки процедуры.
  • ЦБ в ответ на жалобы отметил: МКПАО, АО «Солид Менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ не считаются лицами, обязанными по ценным бумагам Yandex N.V., поэтому по закону могут и не предлагать обмен или выкуп бумаг.

#новости #яндекс

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3
3 комментария
Марьян Санду

Ну пока вроде адекватные решения принимает новое руководство, посмотрим что будет дальше

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Буквоед

– Эта иголка на кактусе выглядит вполне адекватно! – сказал исколотый в лоскуты ёжик.

4
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Nix Green

Лол, зачем нужен брокер, который делает такие ошибки?
Тут, как бы, через тебя деньги твой клиент возвращает, постарайся вникнуть в тему за свою комиссию, чего тебе стоит?)))

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