Новые акционеры «Яндекса» — ЗПИФ «Консорциум. Первый» — разрешили брокерам исправить ошибки в заявках на обмен акций Yandex N.V.

«Чтобы удовлетворить как можно больше биржевых заявок».Об этом сообщил сам закрытый паевой инвестиционный фонд, отчитавшись о завершении приёма обращений. В некоторых из них содержались ошибки, а иногда не хватало данных.Итогами поделятся позднее — когда пересмотрят заявки, которые пока не могут одобрить.Источник фото: РБККонсорциум инвесторов объявил о покупке российского бизнеса «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. Новая головная компания — МКПАО «Яндекс». Она уже получила листинг на Мосбирже. Её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый».В мае последний объявил условия обмена и выкупа акций Yandex N.V. Инвесторы, приобретавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», могли обменять их на акции МКПАО в соотношении 1:1.Ассоциация розничных инвесторов указала на возможные риски. Это сжатые сроки и добровольность. Новые владельцы бизнеса заявили: сроки «соответствуют рыночной практике», а акционеры Yandex N.V. должны сами оценить преимущества и недостатки процедуры.ЦБ в ответ на жалобы отметил: МКПАО, АО «Солид Менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ не считаются лицами, обязанными по ценным бумагам Yandex N.V., поэтому по закону могут и не предлагать обмен или выкуп бумаг.#новости #яндекс
Ну пока вроде адекватные решения принимает новое руководство, посмотрим что будет дальше
– Эта иголка на кактусе выглядит вполне адекватно! – сказал исколотый в лоскуты ёжик.
Лол, зачем нужен брокер, который делает такие ошибки?
Тут, как бы, через тебя деньги твой клиент возвращает, постарайся вникнуть в тему за свою комиссию, чего тебе стоит?)))