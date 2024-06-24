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Полина Лааксо
Деньги

Национальный клиринговый центр сконвертирует зависшие на Мосбирже гонконгские доллары в юани

Торги этой валютой не проводятся с 13 июня 2024 года.

  • Конвертацию объяснили закрытием корреспондентского счёта центра (НКЦ) в гонконгских долларах и их «принудительной» конвертацией в юани со стороны банка-корреспондента.
  • Она пройдёт по тому же курсу, по которому последний «вернул обеспечение НКЦ». В брокере «Финам» надеются, что деньги придут до 30 июня 2024 года.
  • Клиентские доллары и евро тоже конвертируют — в рубли по центральному курсу, установленному на 13 июня по итогам биржевых торгов, но не все. Часть валюты заблокирована из-за санкций. Для разблокировки участники торгов должны будут обратиться в структуру Минфина США, поясняла Мосбиржа.
Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20210913/marzhirovanie-1749815890.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — НКЦ и Национального расчётного депозитария. Сразу после этого Мосбиржа остановила торги долларом США и евро.
  • Позже ЦБ объявил об остановке биржевых торгов гонконгским долларом. Валюта привязана к американскому доллару, поэтому банки обычно «применяют жёсткий комплаенс» и скрупулёзнее проверяют сделки. Это тормозит расчёты и повышает риски.

#новости #санкции #сша

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6 комментариев
Стас Батурин

Видимо юань все-таки спасет этот мир, как всегда все надежды на китайцев

1
1
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n.shmelev

А потом захватит )

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Русский князь
1
1
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Egsis

Все бежим срочно покупать юань вместо доллара!)

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n.shmelev

Спотыкаясь

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n.shmelev

официальный клиНинговый центр сконвертирут конечно

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