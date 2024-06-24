Национальный клиринговый центр сконвертирует зависшие на Мосбирже гонконгские доллары в юани

Торги этой валютой не проводятся с 13 июня 2024 года. Конвертацию объяснили закрытием корреспондентского счёта центра (НКЦ) в гонконгских долларах и их «принудительной» конвертацией в юани со стороны банка-корреспондента.Она пройдёт по тому же курсу, по которому последний «вернул обеспечение НКЦ». В брокере «Финам» надеются, что деньги придут до 30 июня 2024 года.Клиентские доллары и евро тоже конвертируют — в рубли по центральному курсу, установленному на 13 июня по итогам биржевых торгов, но не все. Часть валюты заблокирована из-за санкций. Для разблокировки участники торгов должны будут обратиться в структуру Минфина США, поясняла Мосбиржа.Источник фото: «РИА Новости»12 июня 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи и двух её структур — НКЦ и Национального расчётного депозитария. Сразу после этого Мосбиржа остановила торги долларом США и евро.Позже ЦБ объявил об остановке биржевых торгов гонконгским долларом. Валюта привязана к американскому доллару, поэтому банки обычно «применяют жёсткий комплаенс» и скрупулёзнее проверяют сделки. Это тормозит расчёты и повышает риски.#новости #санкции #сша
Видимо юань все-таки спасет этот мир, как всегда все надежды на китайцев
А потом захватит )
Все бежим срочно покупать юань вместо доллара!)
Спотыкаясь
официальный клиНинговый центр сконвертирут конечно