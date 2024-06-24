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Полина Лааксо
Деньги

Американская Oracle предупредила инвесторов, что лишится части выручки и прибыли из-за блокировки TikTok в США

В облачной инфраструктуре Oracle сервис хранит и обрабатывает данные пользователей из США.

  • Поставщик ПО и оборудования не уверен, что быстро найдёт того, кто восполнит потерю объёмов, которые требуются TikTok, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт Oracle для регулятора.
  • По данным финансовых аналитиков, TikTok — один из крупнейших клиентов Oracle. Один из них полагает, что в год сотрудничество с видеосервисом приносит компании $480-800 млн выручки.
  • Сама Oracle на запрос издания не ответила. По словам Bloomberg, компания не распространяется о работе с TikTok.
Источник фото: <a href="https://www.reuters.com/technology/exclusive-tiktok-nears-deal-with-oracle-store-its-data-sources-2022-03-10/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reuters</a>
Источник фото: Reuters
  • В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект о принудительной продаже TikTok китайским владельцем ByteDance, иначе сервис заблокируют в стране.
  • В мае TikTok подал иск, чтобы оспорить закон. В документах к делу он заявил, что Конгресс США предоставил суду только «заявления отдельных конгрессменов», а данные, которые якобы оказались решающими, остались засекречены.
  • Он также рассказал, что больше года вместе с федеральным правительством США обсуждал 90-страничное соглашение о нацбезопасности, чтобы избежать претензий. Но отказаться от переговоров решили именно американские власти.
  • ByteDance ранее заявила: если не получится оспорить закон через суд, компания лучше выберет бан. К этому же её подталкивают и китайские власти.

#новости #tiktok #bytedance #oracle

1
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14 комментариев
Egsis

Миллионы долларов на тик-токе, мир точно перевернулся, ещё лет двадцать назад такое было невозможно представить, а ща тупые кринж ролики от школоты захватили интернет... Идиократия в действии

1
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Хозяин

а ещё 40 лет назад лучшие умы по обе стороны океана думали как бы позаковырестей уничтожить друг друга

7
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Аркадий Емельяненко

В тиктоке не только кринж ролики от школоты. Если вам такое попадается - значит вы так настроили свои рекомендации)

4
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Хозяин

Дак любая популярная культура - это идиократия. Дом 2 и СПИД-Инфо 20 лет назад уже были.

1
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Ivan sss

Только выиграли, получается?

1
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Юрий Б.

минусов нет

1
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Egsis

"Геостратег" в кавычках в очередной раз фсех переиграл и уничтожил в ядрёном пепле

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