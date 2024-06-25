День 853: входящего в «Ростех» разработчика базовых станций связи попросили признать банкротом

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объём займов: по данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд рублей, заключив 6,34 млн договоров. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%, подсчитал РБК. По данным НБКИ, в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей.
Россиянам остались доступны валюты, любопытные с точки зрения нумизматов.
Как там оно, в параллельном мире розовых пони?
Реальность начинает дубасить обухом по голове. Интересно, куда делись крикуны, что мы сами сделаем 5G? Оказывается, недостаточно для этого только лишь иметь пустую поляну, нужны НИОКР, вложения...
Переобулись в воздухе как всегда. Сейчас новая методичка "не нужон".
А такие были?
Интересно, сами ли делают 5G в Германии, Италии, Британии?
Или там тоже "во всем виноват кровавый режЫм"?
Там из с 4G были проблемы. У меня есть люди, кто с ними работают. И прямо скажем до Huawei было как до Пекина раком в части энергопотребления и функционала.
В 2024 году принадлежащая оператору МТС компания «Иртея» займется производством отечественных базовых станций 5G и 4G.