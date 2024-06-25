День 853: входящего в «Ростех» разработчика базовых станций связи попросили признать банкротом

Поставщик радиоэлектронного оборудования «Радио-тест» 3 июня 2024 года обратился с заявлением о признании банкротом компании «Спектр». Её учредил «Ростех» в 2021 году для производства базовых станций связи в рамках «дорожной карты» развития сетей 5G в России. «Спектр» получил на эти цели субсидию в размере 4,4 млрд рублей, но 3,7 млрд рублей пришлось вернуть в декабре 2023 года по запросу Минцифры. На конец 2023 года у «Спектра» не было выручки, сформировались убытки, проект 5G заморозили, финансирование сократили, а часть персонала уволили. Но компания надеялась устранить проблемы в 2024–2026 годах, получив деньги от «Ростеха».