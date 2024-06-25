Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Право
Дизайн
Приёмная
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 853: входящего в «Ростех» разработчика базовых станций связи попросили признать банкротом

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Макет российской базовой станции 5G от «Ростеха». Фото: <a href="https://www.ruscable.ru/news/2020/09/23/Rostex_predstavil_maket_rossijskoj_bazovoj_stantsi/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">RusCable.ru</a>
Макет российской базовой станции 5G от «Ростеха». Фото: RusCable.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 июня: доллар — 87,37 рубля (на 58 копеек меньше, чем 24 июня), евро — 94,07 рубля (на 19 копеек меньше).

На биржевых торгах оставшимися в доступе для россиян валютами сохраняется высокая волатильность, пишет «Коммерсантъ». 24 июня курс юаня на Мосьирже потерял 3%, откатившись до 11,68 рубля, упали и объёмы торгов. Ситуация может быть связана со снижением спроса на юани на фоне ухудшения внешнеторговых расчетов.

Кто и как адаптируется

За неполную первую половину 2024 года доля собственных торговых марок от ритейлеров в продажах ноутбуков выросла с 2,5% до 7% в штучном выражении, а в денежном — с 2% до 5,2%, следует из данных Fplus. Рост подтверждают и участники рынка. По словам аналитиков, такие марки заменили ушедшие из России бренды в среднем ценовом сегменте, а продажи растут благодаря корпоративному сектору.

Крупнейший производитель молока в России ГК «Эконива» начал поставлять в Армению сухое обезжиренное молоко. Это первая отгрузка компании за рубеж.

Какие есть проблемы и трудности

Поставщик радиоэлектронного оборудования «Радио-тест» 3 июня 2024 года обратился с заявлением о признании банкротом компании «Спектр». Её учредил «Ростех» в 2021 году для производства базовых станций связи в рамках «дорожной карты» развития сетей 5G в России. «Спектр» получил на эти цели субсидию в размере 4,4 млрд рублей, но 3,7 млрд рублей пришлось вернуть в декабре 2023 года по запросу Минцифры. На конец 2023 года у «Спектра» не было выручки, сформировались убытки, проект 5G заморозили, финансирование сократили, а часть персонала уволили. Но компания надеялась устранить проблемы в 2024–2026 годах, получив деньги от «Ростеха».

Контекст

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объём займов: по данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд рублей, заключив 6,34 млн договоров. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%, подсчитал РБК. По данным НБКИ, в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей.

ЦБ выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года: регулятор дал оценку ключевых принятых мер, среди которых ограничения на движение капитала и остановка торгов на Мосбирже.

Новости предыдущего дня, 24 июня — здесь.

#новости

5
70
70 комментариев
Вадим Д.

Россиянам остались доступны валюты, любопытные с точки зрения нумизматов.

13
2
Ответить
Клевер

Как там оно, в параллельном мире розовых пони?

2
Ответить
Алекс

Реальность начинает дубасить обухом по голове. Интересно, куда делись крикуны, что мы сами сделаем 5G? Оказывается, недостаточно для этого только лишь иметь пустую поляну, нужны НИОКР, вложения...

10
Ответить
Укладчик стекловаты

Переобулись в воздухе как всегда. Сейчас новая методичка "не нужон".

10
Ответить
Клевер

А такие были?
Интересно, сами ли делают 5G в Германии, Италии, Британии?
Или там тоже "во всем виноват кровавый режЫм"?

2
Ответить
Sergei Timofeyev

Там из с 4G были проблемы. У меня есть люди, кто с ними работают. И прямо скажем до Huawei было как до Пекина раком в части энергопотребления и функционала.

2
Ответить
Иван

В 2024 году принадлежащая оператору МТС компания «Иртея» займется производством отечественных базовых станций 5G и 4G.

Ответить