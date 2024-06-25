ЦБ выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже

Регулятор назвал реализацию «затруднительной» из-за большого количества клиентов.По его словам, в России пока нет необходимой технологической базы, а выгоды «не очевидны» как для клиентов, так и для рынка. К тому же если менять систему, то придётся пересматривать и инструменты для защиты прав инвесторов, которую обычно обеспечивает брокер.ЦБ также сослался на международную практику, в рамках которой прямой доступ к торгам обеспечивают исключительно отдельным категориям инвесторов и на определённых условиях.Источник фото: «РИА Новости»В 2023 году глава набсовета подсанкционной Мосбиржи Сергей Швецов заявил: «Улучшение доступа к фондовому рынку делает брокеров не столь нужными для бирж с точки зрения привлечения клиентов». По его словам, лучшие цены найдут и агрегаторы, а аналитику автоматизируют, так что управлять рисками можно будет через «центрального контрагента».В марте 2024 года ЦБ рассказал, что готовит «консультативный доклад по вопросу развития дезинтермедиации на финансовом рынке». В частности, речь шла о возможности открывать счета инвесторам напрямую через Мосбиржу без участия брокеров.Собеседники «Ъ» говорили, что у Мосбиржи «нет компетенций» в работе с розничными клиентами, но при этом есть «инсайдерская информация». Это «конфликт интересов».Юристы Enterprise Legal Solutions напоминали: «ни в одной стране мира с развитой системой права физлица не допускаются напрямую к организованным торгам». Если посредников уберут, регуляторам будет «невозможно» определить, действует ли та или иная группа участников согласованно». Возникнут трудности и с контролем за отмыванием денег, и с привлечением нарушителей к ответственности.#новости
Смысл в том чтобы инвестор не был владельцем и между ним и активом было как можно больше цбшных прокладок которые имеют приоритетный доступ к активам инвестора для того чтобы с их помощью периодически обнулять активы инвестора в пользу власть имущих.
Так кидать проще, учитесь у ВТБ
Куда не суйся, везде нет технологической базы
Такое чувство, что деньги на неё выделяют, но уходят в чёрную дыру
А спекулянтам она ❓зачем
Одни перлы (-:
инструменты для защиты прав инвестороввыгода неочевиднаНу хоть отсутствие техбазы признали.
Ну а уж выгода инвесторов у нас — вообще практически оксюморон.
И у биржи нет компетенции и у хомяков, тем более