День 854: пошлину на вино из «недружественных» стран могут повысить до 25% в августе 2024 года

По данным ЦБ, в мае 2024 года потребительское кредитование ускорилось по сравнению с апрелем. Несмотря на это, крупнейшие банки с иностранным участием — «Райффайзенбанк» и «Юникредит» — продолжили планомерно сворачивать кредитную активность. Но они стараются не форсировать уход, а некоторые активно развивают розничное кредитование, пишет «Коммерсантъ».
Давайте уж честно: вражеское это вино.
Да и не вино, так, виносодержащая бурда.
Настоящие вина только в крымокраснодаре ведь умеют делать.
Остальное запретить!
Вина с защищенным географическим названием
Почему сразу не до 100%? У нас своего вина полно хорошего!
Зато больше нашего вина появится на прилавках, возможно, это не точно
Этого говна и так много. Но даже оно, вслед за планомерным убиранием конкурентов, будет дороже.
Кому там нужны ₽, да ещё цифровые?
Как хорошо состарилось народное творчество 1981 года.
«если будет 25, снова будем Зимний брать»
https://vk.com/wall-165061220_60027