День 854: пошлину на вино из «недружественных» стран могут повысить до 25% в августе 2024 года

После попадания Мосбиржи и её клирингового центра под санкции США, китайский юань остался единственной высоколиквидной иностранной валютой на биржевых торгах. При этом его курс, зависящий от экспорта и импорта, сильно колеблется, а китайские банки отказываются от сотрудничества с Россией. Что влияет на курс и что будет происходить с юанем дальше — разбирался Forbes.