Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Право
Приёмная
Дизайн
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 854: пошлину на вино из «недружественных» стран могут повысить до 25% в августе 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: <a href="https://unsplash.com/@kymellis?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Kym Ellis</a> / Unsplash 
Фото: Kym Ellis / Unsplash 

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 июня: доллар — 87,27 рубля (на 10 копеек меньше, чем 25 июня), евро — 93,73 рубля (на 34 копейки меньше).

Кто и как адаптируется

Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчётов в национальных валютах, в том числе цифровых, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Речь может идти, например, о цифровом рубле, юане или риале.

Источник «Коммерсанта» на рынке дата-центров рассказал, что «Ростелеком» рассматривает покупку ЦОД, построенного PNK Group в Медведково. По оценкам экспертов, в сегменте вскоре снова может возникнуть дефицит мощностей: ряд проектов заморожен из-за повышения ключевой ставки ЦБ в конце 2023 года.

В правительстве ищут новые варианты поддержки российского машиностроения. Теперь министерства обсуждают повышение ввозных пошлин на горное оборудование, включая краны, машины для бурения, дробления, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

Профильные ведомства — среди них Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз — обсудили возможность увеличения ставки ввозной пошлины на вино из «недружественных» стран с 20 до 25% уже в августе 2024 года, рассказали РБК несколько источников, знакомых с ходом обсуждения проекта.

Контекст

После попадания Мосбиржи и её клирингового центра под санкции США, китайский юань остался единственной высоколиквидной иностранной валютой на биржевых торгах. При этом его курс, зависящий от экспорта и импорта, сильно колеблется, а китайские банки отказываются от сотрудничества с Россией. Что влияет на курс и что будет происходить с юанем дальше — разбирался Forbes.

По данным ЦБ, в мае 2024 года потребительское кредитование ускорилось по сравнению с апрелем. Несмотря на это, крупнейшие банки с иностранным участием — «Райффайзенбанк» и «Юникредит» — продолжили планомерно сворачивать кредитную активность. Но они стараются не форсировать уход, а некоторые активно развивают розничное кредитование, пишет «Коммерсантъ».

Новости предыдущего дня, 25 июня — здесь.

#новости

1
11
11 комментариев
Вадим Д.

Давайте уж честно: вражеское это вино.
Да и не вино, так, виносодержащая бурда.
Настоящие вина только в крымокраснодаре ведь умеют делать.
Остальное запретить!

6
Ответить
S.Capusta

Вина с защищенным географическим названием

Ответить
Микс из мусоровоза

Почему сразу не до 100%? У нас своего вина полно хорошего!

2
Ответить
Олеся

Зато больше нашего вина появится на прилавках, возможно, это не точно

Ответить
Слегка Придурковатый

Этого говна и так много. Но даже оно, вслед за планомерным убиранием конкурентов, будет дороже.

1
Ответить
Вадим Д.

Кому там нужны ₽, да ещё цифровые?

Ответить
Denis Bystruev

Как хорошо состарилось народное творчество 1981 года.

«если будет 25, снова будем Зимний брать»

https://vk.com/wall-165061220_60027

vk.com
ВКонтакте | ВКонтакте
Ответить