Volkswagen инвестирует до $5 млрд в Rivian

$1 млрд автопроизводитель уже вложил, ещё $4 — после создания совместного производства.Rivian и Volkswagen объявили о планах по созданию совместного предприятия (СП) по разработке электромобилей и ПО. Его должны запустить в четвёртом квартале 2024 года.В рамках сделки Volkswagen уже вложил в Rivian $1 млрд в виде конвертируемой ноты — это долговой инструмент, который даёт инвестору право конвертировать сумму займа в акции Rivian. По $1 млрд автопроизводитель получит в 2025-м и 2026-м, а затем ещё $2 млрд — их распределят между вложениями в создание СП в 2024-м и инвестициями в 2026 году.В обмен на инвестиции Volkswagen получит доступ к технологиям Rivian и будет использовать их для разработки электромобилей. Как отмечает WSJ, сделка позволит концерну укрепить своё подразделение по разработке ПО, а Rivian получит «финансовую подушку». В Rivian же отмечают, что инвестиции помогут компании выйти на положительный денежный поток.Volkswagen — второй автопроизводитель, который получит долю в Rivian, пишет CNBC. В 2021 году, когда компания вышла на биржу, её крупнейшим акционером помимо Amazon (владеет 20%) был Ford с долей в 12%. Позже он сократил её до 1%.Сборка электромобиля R1 от Rivian. Фото: Reuters#новости #volkswagen #rivian
Электромобили, вроде бы актуально в наше время, но дороговато и сложно. Но всё постепенно всё дорабатывается, технологии становятся дешевле. Придёт время и будем все на электричках ездить.
Намного проще, чем современный дизельный мотор.
Ох уж эти электрички. Вложений куча, результатов не особо. Да еще и прикрываются зеленой повесточкой
Какое кому дело, куда частная компания вкладывает свои деньги?
То ли дело 5Г станции и МС-21. Кстати, где они, на когда перенесли очередные сроки?
ну это твое мнение, но электричка действительно намного экологичнее, мощнее и приятнее
Я вообще не понимаю что сложного в этих электромобилях? 🚗🥱
Это же просто батарейка и 4 колеса. 💁♀️
Можно на алишке батареек заказать, купить колёса и стать новым Илоном Маском. 💁♀️
Давай, делай