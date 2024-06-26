«Сбер» выведет из обращения карты Maestro, Virtual и «ПРО100» в июле 2024 года

Банк рекомендовал их владельцам заранее перейти на «СберКарту Мир».Банк принял такое решение, «так как условия обслуживания по ним давно устарели: карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платёжной системы “Мир”». Об этом пишет Frank Media со ссылкой на «Сбер».Зачисления и переводы на счета дебетовых карт Maestro, Virtual и «ПРО100» продолжат работать, но оплата покупок и снятие наличных в банкоматах после июля станут недоступны.Банк перестал выпускать карты «ПРО100» с 2016 года, карты Maestro и Virtual — с 2017-го. Сколько клиентов продолжают ими пользоваться, в компании не уточнили.#новости #сбер
В сбере есть бесплатная дебетовка?
Бесплатная и сбер в одной строке, не мысленно
Нет
Хотел я тут визу на мир поменять... почитал условия - 150 руб в месяц, если не тратишь 5000 руб. Вроде мелочь, но как запасной банк уже не удобно получается.
Да, и не очень понятно, как например ипотеку оплачивать, если карты бесплатной нет?
Вот так сбер и потеряет сотни тыщ клиентов, которые просто не придут за новой картой
Разве куда-то нужно идти?
У меня физической карты нет уже 2 года.