Капитализация Amazon впервые превысила $2 трлн

На момент публикации она составляет $2,018 трлн.А акции торгуются по цене $194 за штуку. Для сравнения: 1 февраля 2024 года они закрылись на отметке в $159, а на закрытии 3 июня стоили $178,34.Теперь Amazon — участница «элитного клуба» компаний, которые ранее тоже преодолели этот рубеж. Это Microsoft, Apple, Nvidia и Alphabet.В феврале 2024 года Amazon начала тестировать чат-бота Rufus, который даёт советы по покупкам и помогает найти нужные товары.В апреле подразделение облачных услуг Amazon Web Services отчиталось о росте продаж в первом квартале на 17% год к году, до $25 млрд.В июне источники Insider рассказали, что Amazon планирует создать чат-бота для конкуренции с ChatGPT. Продукт под кодовым названием Metis будет работать на основе модели Olympus. Она якобы мощнее общедоступной модели Titan.Reuters, в свою очередь, узнало о планах компании запустить подписку на Alexa с ИИ-функциями стоимостью $5-10 в месяц.#новости #amazon
WB и Ozon через сколько лет достигнут ? Какие прогнозы ?
Это точно случится ДО тепловой смерти вселенной
никогда
А капитализация Вкусно и точка?
десять триллионов наггетсов с соусом сладкий чили
Встретились немец, русский, хохол.
Немец: у меня член 17 см.
Русский: у меня 20 см.
Хохол: А у пана Байдена 25 см!
Wildberries завоюет мир!