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Полина Лааксо
Деньги

Капитализация Amazon впервые превысила $2 трлн

На момент публикации она составляет $2,018 трлн.

  • А акции торгуются по цене $194 за штуку. Для сравнения: 1 февраля 2024 года они закрылись на отметке в $159, а на закрытии 3 июня стоили $178,34.
  • Теперь Amazon — участница «элитного клуба» компаний, которые ранее тоже преодолели этот рубеж. Это Microsoft, Apple, Nvidia и Alphabet.
Капитализация Amazon впервые превысила $2 трлн
  • В феврале 2024 года Amazon начала тестировать чат-бота Rufus, который даёт советы по покупкам и помогает найти нужные товары.
  • В апреле подразделение облачных услуг Amazon Web Services отчиталось о росте продаж в первом квартале на 17% год к году, до $25 млрд.
  • В июне источники Insider рассказали, что Amazon планирует создать чат-бота для конкуренции с ChatGPT. Продукт под кодовым названием Metis будет работать на основе модели Olympus. Она якобы мощнее общедоступной модели Titan.
  • Reuters, в свою очередь, узнало о планах компании запустить подписку на Alexa с ИИ-функциями стоимостью $5-10 в месяц.

#новости #amazon

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1
13
13 комментариев
J P Morgan Chase

WB и Ozon через сколько лет достигнут ? Какие прогнозы ?

3
1
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Николай Верегин

Это точно случится ДО тепловой смерти вселенной

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Unknown-v3

никогда

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Анон Аноныч

А капитализация Вкусно и точка?

1
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Полина Лааксо
Автор

десять триллионов наггетсов с соусом сладкий чили

5
1
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свинорез

Встретились немец, русский, хохол.
Немец: у меня член 17 см.
Русский: у меня 20 см.
Хохол: А у пана Байдена 25 см!

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Недопил

Wildberries завоюет мир!

1
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