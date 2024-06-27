День 855: ЕС разрешил разморозить часть переводов россиян из России в Европу, зависших из-за санкций

Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в ЕС, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями. Разблокировка коснётся переводов физлиц, государства ЕС смогут «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку при соблюдении двух критериев: отправитель и получатель — не под санкциями; перевод провели с использованием счетов несанкционных банков, под санкциями должен быть только посредник.