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Евгения Евсеева
Деньги

День 855: ЕС разрешил разморозить часть переводов россиян из России в Европу, зависших из-за санкций

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: <a href="https://unsplash.com/@christianlue?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Christian Lue</a> / Unsplash 
Фото: Christian Lue / Unsplash 

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 июня: доллар — 87,8 рубля (на 53 копейки больше, чем 26 июня), евро — 94,11 рубля (на 38 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в ЕС, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями. Разблокировка коснётся переводов физлиц, государства ЕС смогут «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку при соблюдении двух критериев: отправитель и получатель — не под санкциями; перевод провели с использованием счетов несанкционных банков, под санкциями должен быть только посредник.

Немецкий холдинг HSE, владевший в России телемагазином и интернет-магазином Shopping Live, продал его основателю проекта Илье Кирику.

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники попросила нового главу Минпромторга Антона Алиханова расширить налоговые льготы на контрактные производства, пересмотреть условия соглашений по субсидируемым проектам, оказать инвестиционную поддержку полупроводниковым фирмам, а также отказать от ввода маркировки электроники. Они уже просили об этом прошлого главу ведомства, но получили отказ.

Производитель и разработчик вычислительной техники Yadro планирует выпустить планшет на базе собственного процессора на архитектуре RISC-V в 2025 году.

Какие есть проблемы и трудности

ООО «Вестас Рус» — обанкротившаяся российская структура датской Vestas — пока не нашло покупателей на оборудование для ветряных электростанций. Первые торги лопастями, ветрогенераторами и гондолами, прошедшие 25 июня 2024 года, признаны несостоявшимися. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты сомневаются, что покупатели найдутся — тогда оборудование может отойти государству.

Контекст

Российские банки меняют форматы работы со странами СНГ, отказываясь от представительских офисов, пишет «Коммерсантъ»: например, «Россельхозбанкю с начала 2024 года закрыл три зарубежных представительства — в Казахстане, Беларуси и Армении. Параллельно банки активно развивают присутствие в «дружественных» странах дальнего зарубежья — как через представительства, так и через филиалы.

Одно из положений 14 пакета санкций ЕС — механизм, позволяющий европейским компаниям требовать в своих судах компенсацию за причиненный им в России ущерб. РБК разбирался — как он будет работать и какие могут быть последствия.

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год: список обновился наполовину, в него попали в том числе бизнесмены, «удачно выкупившие» российские активы иностранных компаний.

В 2023 году доля брендов электроники из России и стран СНГ в общих продажах составила 32%, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников. Общее количество проданных товаров составило 332 млн, из них 106,2 млн — бренды из России и СНГ. Это количество включает в себя собственные торговые марки дистрибьюторов и розничных сетей.

Новости предыдущего дня, 26 июня — здесь.

#новости

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24
24 комментария
Вадим Д.

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники попросила нового главу МинпромторгаАссоциация сказочных существ. Лепреконы, единорог и честный депутат ещё нужны.

3
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Александр Привалов

А что тут сказочного, у нас все депутаты лепреконы... тьфу, честные.

Ответить
Вадим Д.

бизнесмены, «удачно выкупившие» российские активы иностранных компанийУдачливые дети самки собаки, ей богу.

1
Ответить
Иванов Иван

Ну они могли и не выкупать. Ведь бывших владельцев из России никто не просил всё продавать в срочном порядке. Сидели бы тут нормально. Либо бы всё бросили и просто свалили, без денег.

2
1
Ответить
Сергей Доктор

Перед словом "иностранных" нужно добавить "сбежавших"

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Aina Timo

а как же "санкции не работают!11"?

1
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Alex Nosov

Вот любопытно, где та тонкая грань между "не работают" и "работают только на пользу"...

1
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