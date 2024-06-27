День 855: ЕС разрешил разморозить часть переводов россиян из России в Европу, зависших из-за санкций

Российские банки меняют форматы работы со странами СНГ, отказываясь от представительских офисов, пишет «Коммерсантъ»: например, «Россельхозбанкю с начала 2024 года закрыл три зарубежных представительства — в Казахстане, Беларуси и Армении. Параллельно банки активно развивают присутствие в «дружественных» странах дальнего зарубежья — как через представительства, так и через филиалы.
Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники попросила нового главу МинпромторгаАссоциация сказочных существ. Лепреконы, единорог и честный депутат ещё нужны.
А что тут сказочного, у нас все депутаты лепреконы... тьфу, честные.
бизнесмены, «удачно выкупившие» российские активы иностранных компанийУдачливые дети самки собаки, ей богу.
Ну они могли и не выкупать. Ведь бывших владельцев из России никто не просил всё продавать в срочном порядке. Сидели бы тут нормально. Либо бы всё бросили и просто свалили, без денег.
Перед словом "иностранных" нужно добавить "сбежавших"
а как же "санкции не работают!11"?
Вот любопытно, где та тонкая грань между "не работают" и "работают только на пользу"...