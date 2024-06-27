ЕС разрешил разморозить часть переводов россиян из России в Европу: в случае, если под санкциями банк-посредник или если бенефициар — житель Европы

Опрошенные РБК эксперты допускают, что у правил может быть «широкая трактовка». Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в Европу, которые заморозили из-за участия находящегося под санкциями банка-посредника или банка-отправителя. Об этом пишет РБК, который изучил публикацию с новыми правилами в официальном журнале ЕС.Разморозка касается переводов физлиц. Согласно документу, государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными», снять блокировку с зависшего платежа, но должны соблюдаться два критерия.Первое — отправитель и получатель средств не находятся под санкциями ЕС. Второе — перевод проводили с использованием несанкционных счетов, а подсанкционный банк участвовал только как посредник, о чём клиенты могли и не знать.Таким образом, разблокировка коснётся переводов, где санкции затронули только банк-посредник. Отправитель, получатель и их банки не должны находиться под ограничениями, а сам перевод — не нарушать общий санкционный регламент Совета ЕС.Перевод могут разблокировать и в том случае, если его отправляли со счёта санкционного банка, а перевод проводился между двумя физлицами, компаниями или организациями не под ограничениями. В таком случае бенефициаром перевода должен быть гражданин страны ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также физлица, у которых есть ВНЖ любой из этих стран.Механизм не распространяется на средства, хранящиеся в Euroclear и Clearstream.Заявление о разблокировке нужно подавать непосредственно к «компетентному органу» страны, банк которой заблокировал перевод, говорят юристы. Они допускают, что финансовые организации и сами смогут направлять заявки в интересах клиентов. Для систематического использования механизм не предназначен — на одного заявителя могут выдать только одно разрешение по разблокировке. К тому же, страна, допустившая разморозку перевода, в течение недели после снятия блокировки должна уведомить об этом остальные страны ЕС и Еврокомиссию. По мнению опрошенных РБК экспертов, новые правила могут касаться практически любых переводов между физлицами и юрлицами из России в страны ЕС — например, оплаты товаров или обучения, личных переводов. Также они могут распространиться на случаи, когда банк-отправитель попал под санкции после совершения перевода, но до того, как его обработал банк-получатель.В целом под правила попадает «исключительно широкий перечень транзакций», говорят эксперты. «Широко трактовать» положения позволяет отсутствие конкретного списка с примерами переводов, которые могут быть разблокированы.#новости #ес #санкции
Как-то странно это совпало с укреплением рубля. Похоже, что европейцы увидели, что рубль укрепляется и решили его ослабить. 💁♀️
Так что новость на самом деле плохая. Нам, наоборот, выгодно чтобы ЕС бил санкциями по россиянам (по физикам). 💁♀️
Вот пусть по тебе и бьёт лично, почему другие должны страдать?
Похоже, что европейцы увидели, что рубль укрепляется и решили его ослабить.Главный европеец в Кремле сидит, выходит. Увидел, что рубль укрепляется, — и разрешил экспортерам продавать не 80% валютной выручки, а 60%.
нам это кому? Тебе? Мне вот не выгодно
Сейчас дефицит бюджета в стране, крепкий рубль не выгоден, до конца года скорее всего до 100 дойдет
А где рубль укрепился, если он опять падает?
Физлицами это не делается, суммы не такие. И злое зло не ищи в Европе, ищи ближе)) Просто европейцы поняли, что эта херня ещё на хз сколько лет и надо делать механизм какой-то разморозки этих переводов, чтоб не попадал под санкции