ЕС разрешил разморозить часть переводов россиян из России в Европу: в случае, если под санкциями банк-посредник или если бенефициар — житель Европы

Заявление о разблокировке нужно подавать непосредственно к «компетентному органу» страны, банк которой заблокировал перевод, говорят юристы. Они допускают, что финансовые организации и сами смогут направлять заявки в интересах клиентов.

Для систематического использования механизм не предназначен — на одного заявителя могут выдать только одно разрешение по разблокировке. К тому же, страна, допустившая разморозку перевода, в течение недели после снятия блокировки должна уведомить об этом остальные страны ЕС и Еврокомиссию.