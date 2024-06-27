Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Право
Техника
Приёмная
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

«Росбанк» перестал выдавать новые кредитные карты и кредиты наличными

Он готовится к интеграции с «Т-Банком».

  • На пропажу таких предложений обратил внимание Telegram-канал «Дайджест». На момент публикации заметки в разделе «Кредит наличными» пусто, а в «Кредитных картах» компания предлагает заказать кредитку у «партнёра» — «Т-Банка».
  • В «Росбанке» рассказали РБК, что вместе с командой «Т-Банка» «оптимизируют продуктовую линейку, реагируя на меняющиеся рыночные условия и повышая эффективность бизнес-процессов».
Источник фото: «<a href="https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/06/14/926299-rosbank-gotovitsya-k-rebrendingu" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ведомости</a>»
Источник фото: «Ведомости»
  • «Т-Банк» объявил о планах объединиться с «Росбанком» в марте 2024 года. В том же месяце источники «Ъ» рассказывали, что первый допустил закрытие «нерентабельных» бизнес-линий «Росбанка» в случае сделки, но в обеих компаниях заявляли: «информация не соответствует действительности».
  • В мае акционеры материнской компании «Т-Банка» одобрили интеграцию «Росбанка» в холдинг и допэмиссию акций для его покупки. Сделку хотят закрыть до конца третьего квартала 2024 года.
  • В «Т-Банке» говорили, что интерес к слиянию обусловлен многими факторами. «Т-Банк» «как собака на сене — сидит на большой клиентской базе, но не может в полной мере её реализовать». А «Росбанк» — готовый актив «с хорошим, честным и чистым капиталом». Бренд «Росбанка» пока планируют сохранить.

#новости #тбанк #росбанк

8
1
16
16 комментариев
J P Morgan Chase
6
Ответить
Запопу Кусь

Р-Банк 😊

2
Ответить
Mr Black

Там нет денег от Росбанка,деньги из ЕС,их каким то коррупционным чудом в свое время затащи в программу госсубсидирования на покупку авто,лавочка закрылась)

1
Ответить
igotosochi

Кусь-Банк когда будет?

Ответить
Бинарный Ёж

Птн-Банк

Ответить
Буквоед

ВиСи, мазахака,
сделайте, пожалуйста, по-человечески, чтобы с десктопа не нужно было мышкой целиться в синюю кнопку «Отправить» коммент, а можно было просто Ctrl+Enter зажать, как во всех приличных конторах. Ну, сил же нет, это капец какой-то.

1
Ответить
Мать Тереза

Всегда так было. Какими органами ты там нажимаешь?

Ответить