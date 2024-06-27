«Росбанк» перестал выдавать новые кредитные карты и кредиты наличными

Он готовится к интеграции с «Т-Банком».На пропажу таких предложений обратил внимание Telegram-канал «Дайджест». На момент публикации заметки в разделе «Кредит наличными» пусто, а в «Кредитных картах» компания предлагает заказать кредитку у «партнёра» — «Т-Банка».В «Росбанке» рассказали РБК, что вместе с командой «Т-Банка» «оптимизируют продуктовую линейку, реагируя на меняющиеся рыночные условия и повышая эффективность бизнес-процессов».Источник фото: «Ведомости»«Т-Банк» объявил о планах объединиться с «Росбанком» в марте 2024 года. В том же месяце источники «Ъ» рассказывали, что первый допустил закрытие «нерентабельных» бизнес-линий «Росбанка» в случае сделки, но в обеих компаниях заявляли: «информация не соответствует действительности».В мае акционеры материнской компании «Т-Банка» одобрили интеграцию «Росбанка» в холдинг и допэмиссию акций для его покупки. Сделку хотят закрыть до конца третьего квартала 2024 года.В «Т-Банке» говорили, что интерес к слиянию обусловлен многими факторами. «Т-Банк» «как собака на сене — сидит на большой клиентской базе, но не может в полной мере её реализовать». А «Росбанк» — готовый актив «с хорошим, честным и чистым капиталом». Бренд «Росбанка» пока планируют сохранить.#новости #тбанк #росбанк
Р-Банк 😊
Там нет денег от Росбанка,деньги из ЕС,их каким то коррупционным чудом в свое время затащи в программу госсубсидирования на покупку авто,лавочка закрылась)
Кусь-Банк когда будет?
Птн-Банк
ВиСи, мазахака,
сделайте, пожалуйста, по-человечески, чтобы с десктопа не нужно было мышкой целиться в синюю кнопку «Отправить» коммент, а можно было просто Ctrl+Enter зажать, как во всех приличных конторах. Ну, сил же нет, это капец какой-то.
Всегда так было. Какими органами ты там нажимаешь?