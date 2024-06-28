День 856: из списка параллельного импорта просят убрать технику HP и Fujitsu, «Аквариус» запустит производство роутеров

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото: Mika Baumeister / UnsplashМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 28 июня: доллар — 84,96 рубля (на 2,84 рубля меньше, чем 27 июня), евро — 90,98 рубля (на 3,13 рубля меньше).Казахстанская биржа официально подтвердила, что проведёт переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций или продаже их третьим лицам.Кто и как адаптируетсяРоссийский производитель электроники ГК «Аквариус» вместе с российским разработчиком ПО Wimark systems до конца 2024 года запустит в Твери производство точек Wi-Fi-доступа. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, в первый год производства компании планируют выпустить около 10 тысяч устройств. «Аквариус» хочет собирать и поставлять по госзаказу роутеры корпоративного класса.Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro и Depo) попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта устройства американской HP и японской Fujitsu. Закон о «мокром лизинге» воздушных судов, который разрешает авиакомпаниям передавать свои самолёты в аренду вместе с экипажем другому перевозчику, заработает с 2025 года, заявил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев. Какие есть проблемы и трудностиЕвросоюз намерен разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом», следует из заявления по итогам саммита ЕС. Арбитражный суд Москвы назначил на 23 июля 2024 года первое заседание по иску Ярославского ликеро-водочного завода (ЯЛВЗ) о признании банкротом компании «Стандарт качества» — дистрибьютора водки «Хортиця». Компания до апреля 2022 года принадлежала холдингу Global Spirits, в мае 2024 года её вместе с другими активами арестовали. КонтекстРоссийские брокеры рассматривают возможности предоставить инвесторам доступ к торгам на зарубежных площадках. В числе основных направлений — биржи материкового Китая, Индии, Бразилии. Какие варианты появятся у российских инвесторов и какие риски могут быть с этим связаны — разбирался Forbes. Новости предыдущего дня, 27 июня — здесь.#новости
О да, индо-бразильскин биржи ждут новых лохвесторов.
какие риски могут быть с этим связаны.
С этим как раз все просто!
Если брокер обращается к тебе "друг", значит тебя хотят нае&ать, а если "брат", значит тебя уже нае&али. ))
Скупим их всех с потрохами!
Ну всё, ждём российский wifi от аквариуса.
Для подключения: справка из военкомата, психушки и анализ мочи. Анализатор хотя бы в роутеры встроили.
Завалишь подключение.
Китайский Хуавей с шилдиком москвича.