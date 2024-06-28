День 856: из списка параллельного импорта просят убрать технику HP и Fujitsu, «Аквариус» запустит производство роутеров

Российский производитель электроники ГК «Аквариус» вместе с российским разработчиком ПО Wimark systems до конца 2024 года запустит в Твери производство точек Wi-Fi-доступа. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, в первый год производства компании планируют выпустить около 10 тысяч устройств. «Аквариус» хочет собирать и поставлять по госзаказу роутеры корпоративного класса.