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Таня Боброва
Деньги

День 858: Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз за первые пять месяцев 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: iStock
Источник: iStock

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 85,75 рубля (на 78 копеек больше, чем 28 июня), евро — 92,42 рубля (на 1,43 рубля больше).

От российских компаний в 2024 году ждут дивиденды на триллионы рублей. «РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат и прогнозы по дивидендным событиям.

Кто и как адаптируется

Минский автомобильный завод (МАЗ) и Башкортостан планируют создать сборочное производство в Уфе, пишет «Белта». Стороны подписали соответствующее соглашение.

Контекст

Гонконг за первые пять месяцев 2024 года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз год к году, приводит «РИА Новости» данные гонконгского статбюро. За январь-май Гонконг приобрёл российских алмазов на $657,3 млн против $36,5 млн годом ранее.

Импортёры из «недружественных» стран за два года санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд, подсчитало «РИА Новости». Согласно торговой статистике, российский экспорт в эти страны был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие — росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортёры недополучили товаров на $64,1 млрд, а в 2023 году — на $192,4 млрд.

Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.

#новости

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18 комментариев
Сергей Коновалов

Импортёры из «недружественных» стран за два года санкций недополучили российских товаров наДжимми Картер и Брежнев соревновались в беге на атлетической дорожке.
Картер, добежал первым. Через полчаса до финиша с большим трудом доковылял Брежнев. На следующее утро сообщение ТАСС: - По результатам забега президент США Джимми Картер занял предпоследнее место. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занял почетное второе место.

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Андрей

Российская угольная отрасль на грани финансового краха

Отрасль добычи угля в России, от которой жизненно зависят десятки моногородов, 650 тысяч работников (с учетом смежных предприятий) и целые регионы вроде Кемеровской области, погружается в глубочайший кризис.

Как сообщил Росстат, в январе–апреле прибыль в секторе «добычи угля» обвалилась на 93%, или почти в 15 раз - с 212,7 млрд до 14,3 млрд рублей. Каждая вторая компания, согласно официальной статистике, стала убыточной (52,4%).

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Viktor Gribov

Родственники живут в Кемеровской области ничего подобного всё норм у них.

1
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Po...

@за два года санкций недополучили $256,5 млрд@
Только на пользу.

1
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Владимир Воробьев

Слишком непатриотично звучит. Удоли

1
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