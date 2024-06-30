День 858: Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз за первые пять месяцев 2024 года

Импортёры из «недружественных» стран за два года санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд, подсчитало «РИА Новости». Согласно торговой статистике, российский экспорт в эти страны был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие — росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортёры недополучили товаров на $64,1 млрд, а в 2023 году — на $192,4 млрд.