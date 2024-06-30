Импортёры из «недружественных» стран за два года санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд, подсчитало «РИА Новости». Согласно торговой статистике, российский экспорт в эти страны был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие — росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортёры недополучили товаров на $64,1 млрд, а в 2023 году — на $192,4 млрд.
Импортёры из «недружественных» стран за два года санкций недополучили российских товаров наДжимми Картер и Брежнев соревновались в беге на атлетической дорожке.
Картер, добежал первым. Через полчаса до финиша с большим трудом доковылял Брежнев. На следующее утро сообщение ТАСС: - По результатам забега президент США Джимми Картер занял предпоследнее место. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занял почетное второе место.
Российская угольная отрасль на грани финансового краха
Отрасль добычи угля в России, от которой жизненно зависят десятки моногородов, 650 тысяч работников (с учетом смежных предприятий) и целые регионы вроде Кемеровской области, погружается в глубочайший кризис.
Как сообщил Росстат, в январе–апреле прибыль в секторе «добычи угля» обвалилась на 93%, или почти в 15 раз - с 212,7 млрд до 14,3 млрд рублей. Каждая вторая компания, согласно официальной статистике, стала убыточной (52,4%).
Родственники живут в Кемеровской области ничего подобного всё норм у них.
@за два года санкций недополучили $256,5 млрд@
Только на пользу.
Слишком непатриотично звучит. Удоли