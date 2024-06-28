Площадка попала под санкции США и остановила торги этими валютами в июне 2024 года.27 июня 2024 года Национальный клиринговый центр (НКЦ) «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», приводит «Интерфакс» сообщение Мосбиржи.Торговая площадка, Национальный расчётный депозитарий и НКЦ попали под санкции США, а затем и Великобритании в июне 2024 года. После этого Мосбиржа остановила торги евро, долларом США и гонконгским долларом. 21 июня биржа сообщила, что НКЦ конвертирует в рубли доступную валюту клиентов — часть оказалась заблокирована.Как теперь сообщает площадка, НКЦ смог вернуть брокерам и их клиентам «все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках». Российские клиенты участников торгов получили доллары и евро в полном объёме, отметили в компании.Доллары США конвертировали в рубли, евро вернули частично в той же валюте, частично в рублях. Конвертация прошла по центральному курсу НКЦ на 13 июня по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года, уточняет «РБК Инвестиции»: 89,2256 рубля для пары доллар/рубль и 95,7974 рубля для пары евро/рубль.Полина ЛааксоДеньги13 июняЦБ: «Курс рубля останется единым и рыночным» Несмотря на то, что рассчитывать его будут по внебиржевым данным.#новости #мосбиржа
Доллары США конвертировали в рублиКак по мне это максимально не справедливо, но спасибо и на том что вернули
Ну тут как бы да, всё могло быть намного грустнее
Максимально несправедливо - это конфискация всей недружественной валюты, конфискация имущества владельцев недружественной валюты, а самих бывших владельцев на войну.
Могло бы быть и так.
Если бы курс конвертации был поинтереснее, то было бы справедливее?
Набиуллина выступила против принудительной конвертации валюты 28 окт 2022, 16:33
Набиуллина: у россиян должен быть выбор, что делать с валютой на счетах
Если банки вводят дополнительные правила в договоры, связанные с валютой на счетах, клиентам нужно дать достаточно времени, чтобы они могли сделать осознанный выбор, считает ЦБ. Принудительной конвертации быть не должно.
а быстро забыли.. 😂
Наебуллина только и делает, что выступает.
Что не выступление, так Сабантуй.