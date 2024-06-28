Raiffeisen Bank International оштрафовали на €2 млн за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег

Банк оспорит решение. Это рекордный штраф, выписанный австрийскими регуляторами, пишет Reuters. Они «выявили нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении двух банков, с которыми Raiffeisen Bank International (RBI) сотрудничал».Регуляторы не раскрыли названия организаций и стран, где они работают. Источник Reuters говорит, что один банк находится на Кубе, а другой — в Бахрейне.В RBI назвали обвинения необоснованными и заявили, что группа соблюдает требования по противодействию отмыванию денег.По словам издания, штраф мог бы быть и больше. Хуже то, что такие ситуации подрывают репутацию RBI, которая продолжает сталкиваться с давлением из-за работы в России.Источник фото: PYMNTSАвстрийская RBI говорит об уходе из России с 2022 года, однако процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.В феврале 2023 года Минфин США начал проверку компании из-за связей с Россией. В марте Reuters сообщило, что ЕЦБ потребовал от неё уйти из страны. После этого RBI определилась с планом: активы продадут или выведут из группы.В июле источники Reuters рассказали, что банк отложил решение уйти из России: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой. Позже RBI сообщила, что не успеет покинуть страну в 2023 году.В апреле 2024 года FT написала, что «Райффайзенбанк» к концу 2023 года расширил штат. ЕЦБ снова призвал группу сократить бизнес в России, а Минфин США пригрозил ограничить ей доступ к долларовой системе.В России банк перестал открывать новые накопительные счета и начислять по ним проценты и проводить исходящие платежи в долларах США. Ещё объявил, что сократит выдачу кредитов.#новости #rbi
Испортили репутацию из-за отмывания денег? Звучит как реклама для тех кому нужна такая услуга 😏😏😏
Не удивлюсь, если это и есть своего рода реклама новых услуг для той же России, к примеру. Для C- и G-сегментов, разумеется. А частникам, естественно, шиш, а не депозиты и кредиты. Ишь, счета у них еще открытые остались...
Гады немцы 😂
Банк оспорит решениеИ заплатит €4 млн.
2 млн? Отобьют за пару дней.
отмоют больше