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Полина Лааксо
Деньги

«Цифра брокер» запретит пополнять брокерские счета в иностранных валютах с 12 июля 2024 года

Из-за санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

  • «Брокер не осуществляет зачисление денежных средств на брокерский счет клиента в валютах, отличных от российского рубля», — говорится в обновлённом регламенте. Внимание на изменения обратила редакция «РБК Инвестиций».
  • Поручения на вывод средств будут исполнять «исключительно в валютах, доступных до пополнения в соответствии с договором обслуживания». А из него с той же даты уберут реквизиты для пополнения счетов в долларах США, китайских юанях, а также казахстанских тенге.
Источник фото: Fireplan
Источник фото: Fireplan
Маша Цепелева
Деньги
«Цифра брокер» прекратит операции на «СПБ Бирже» 30 января 2024 года

И переведёт российские акции на Мосбиржу.

#новости #мосбиржа #цифраброкер

1
10
10 комментариев
Jami Johnson

Ребят, а тут есть вообще хоть один, кто пользовался услугами этого брокера??

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Дмитрий Пинчук

ну его прорекламировали ) может кто и начнет

2
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Георгий

Когда из новости узнаешь, что есть такой брокер.
А рубли потом наверно в личном кабинете все-равно можно сконвертировать, да? Из новости это не понятно. PDF читать лень.

1
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F F

Это ж бывший Фридом Финанс вроде, не?

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Михаил

А что это он рубли принимает? Неужто для того что бы торговать на санкционной мосбирже, санкционными кампаниями? Срочно прекратить и закрыться, что бы не нарушать санкции!

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Artur Kuramshin

Не слышал о таком, но очень жду информацию по юаням от остальных брокеров

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debil
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