«Цифра брокер» запретит пополнять брокерские счета в иностранных валютах с 12 июля 2024 года

Из-за санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).«Брокер не осуществляет зачисление денежных средств на брокерский счет клиента в валютах, отличных от российского рубля», — говорится в обновлённом регламенте. Внимание на изменения обратила редакция «РБК Инвестиций».Поручения на вывод средств будут исполнять «исключительно в валютах, доступных до пополнения в соответствии с договором обслуживания». А из него с той же даты уберут реквизиты для пополнения счетов в долларах США, китайских юанях, а также казахстанских тенге.Источник фото: FireplanСША ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и Национального расчётного депозитария 12 июня 2024 года. После этого биржа остановила торги евро, долларом США и гонконгским долларом.Маша ЦепелеваДеньги29 янв«Цифра брокер» прекратит операции на «СПБ Бирже» 30 января 2024 года И переведёт российские акции на Мосбиржу. #новости #мосбиржа #цифраброкер
Ребят, а тут есть вообще хоть один, кто пользовался услугами этого брокера??
ну его прорекламировали ) может кто и начнет
Когда из новости узнаешь, что есть такой брокер.
А рубли потом наверно в личном кабинете все-равно можно сконвертировать, да? Из новости это не понятно. PDF читать лень.
Это ж бывший Фридом Финанс вроде, не?
А что это он рубли принимает? Неужто для того что бы торговать на санкционной мосбирже, санкционными кампаниями? Срочно прекратить и закрыться, что бы не нарушать санкции!
Не слышал о таком, но очень жду информацию по юаням от остальных брокеров