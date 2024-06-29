День 857: посол России рассказал о работе над возможностью использования карт российских банков в Танзании

На первые месяцы 2024 года россиянам для «нормальной жизни» в среднем было достаточно дохода в 70 тысяч рублей на человека в месяц — с лета 2023 года сумма выросла на 11%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», подготовленный исследователями из НИУ ВШЭ.