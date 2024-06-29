День 857: посол России рассказал о работе над возможностью использования карт российских банков в Танзании

Концертный рынок продолжает испытывать сложности из-за нехватки выступлений крупных артистов, прежде всего иностранных, рассказали РБК в «Яндекс Афише». Но тренд на внутренний туризм в последние годы привел к появлению новых форматов культурных событий. Сейчас аудитория всё активнее приезжает на шоу, театральные постановки, в том числе мюзиклы, в другие регионы.
Я даже забыла что Танзация существует 😅💵💗
После чудовищной шутки про ботулизм, пошла-ка ты в ЧС, надоело читать эти глупости.
Ну, наконец-то рывок!
О, теперь хотя бы понятно, что и в Танзании российские карты точно не работают.