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Таня Боброва
Деньги

День 857: посол России рассказал о работе над возможностью использования карт российских банков в Танзании

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/10066894/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">James Francis William</a> / Pexels
Источник: James Francis William / Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 85,75 рубля (на 78 копеек больше, чем 28 июня), евро — 92,42 рубля (на 1,43 рубля больше).

Курс юаня к рублю c начала 2024 года снизился на 5,38%, до 11,57 рубля. «РБК Инвестиции» спросили экспертов о том, какие факторы будут влиять на курс юаня, а также попросили дать прогноз по парам юань/рубль и доллар/юань на 2024-й.

«Почта России» проведёт допэмиссию в размере 65 млн акций в пользу государства, решение приняло Росимущество, пишет «Прайм».

Кто и как адаптируется

Россия и Танзания работают над возможностью использования российских банковских карт, рассказал в интервью ТАСС посол России в Танзании Андрей Аветисян. В июне 2024 года страны подписали соглашение о воздушном сообщении.

Правительство продлит на месяц временное разрешение на экспорт бензина из России, действовавшее до конца июня, рассказали три источника РБК. Об этом же сообщили и источники «Ъ». Соответствующее постановление, по их словам, опубликуют на днях.

Контекст

Концертный рынок продолжает испытывать сложности из-за нехватки выступлений крупных артистов, прежде всего иностранных, рассказали РБК в «Яндекс Афише». Но тренд на внутренний туризм в последние годы привел к появлению новых форматов культурных событий. Сейчас аудитория всё активнее приезжает на шоу, театральные постановки, в том числе мюзиклы, в другие регионы.

На первые месяцы 2024 года россиянам для «нормальной жизни» в среднем было достаточно дохода в 70 тысяч рублей на человека в месяц — с лета 2023 года сумма выросла на 11%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», подготовленный исследователями из НИУ ВШЭ.

Новости предыдущего дня, 28 июня — здесь.

#новости

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4 комментария
Запопу Кусь

Я даже забыла что Танзация существует 😅💵💗

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Буквоед

После чудовищной шутки про ботулизм, пошла-ка ты в ЧС, надоело читать эти глупости.

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Буквоед

Ну, наконец-то рывок!

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Izya Fox

О, теперь хотя бы понятно, что и в Танзании российские карты точно не работают.

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