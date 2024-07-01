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Полина Лааксо
Деньги

День 859: некоторые банки собрались повысить ставки по автокредитам, продажи смартфонов и чёрной икры выросли

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: <a href="https://www.autonews.ru/news/5bfee33d9a7947e02548e46f" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Autonews</a>
Источник фото: Autonews

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные и 1 июля: доллар — 85,75 рубля (на 78 копеек больше, чем 28 июня), евро — 92,42 рубля (на 1,43 рубля больше).

Какие есть проблемы и трудности

На фоне ввода разных ограничений ВТБ, «Ингосстрахбанк» и «Уралсиб» планируют в июле 2024 года повысить ставки по автокредитам, узнали «Ведомости».

Как и как адаптируется

В августе 2024 года «Биннофарм Групп» начнёт продавать в России ботулотоксин от китайской Lanzhou Biotechnique Development. Она рассчитывает занять долю на рынке, которая освободилась после ухода ирландского производителя Allergan, а также из-за сбоев с поставками от Merz.

Отель Four Points by Sheraton в Калуге, работавший под брендом ушедшей из России компании Marriott, будет работать как Azimut, узнал «Ъ». В Azimut пояснили: речь пока идёт не о покупке актива, а «о франшизе бренда».

Контекст

По данным МТС, в первом полугодии 2024 года россияне купили на 10% больше смартфонов, чем в рамках аналогичного периода годом ранее. Это 14,1 млн смартфонов на сумму 342 млрд рублей. Средняя цена устройства составила 24,3 тысячи рублей. Самым продаваемым оказался Redmi A2+, а самой популярной маркой стала Xiaomi.

Представитель турецкого госбанка Ziraat рассказал «РИА Новости», что ситуация с открытием банковских счетов россиянам в Турции «нормальная». По словам источника из частного банка, контроль со стороны головных офисов «усиленный», сам процесс занимает от трёх дней.

Источник «Ъ», близкий к правительству, рассказал, что к 2028 году в России должны создать серийное производство чипов с топологией 65 нм — для банковских и SIM-карт, автоэлектроники и интернета вещей. Основным предприятием станет «Микрон». Он выпускает микросхемы по топологиям 180-90 нм.

За первое полугодие 2024 года объём российского рынка компьютерных клубов вырос год к году примерно на 22% и составил около 14 млрд рублей, рассказали «Ведомостям» в компании-разработчике решений для киберклубов Langame. Причины — подорожание персональных компьютеров и желание отдохнуть и пообщаться.

Forbes поговорило с участниками логистического рынка, чтобы узнать, как обстоят дела с трансграничными платежами в условиях санкций. Те сообщили, что трудности с ними приводят к задержкам отгрузок или отказу от них, а также росту стоимости перевозок.

С 1 января по 15 июня 2024 года спрос на чёрную икру у россиян вырос на 9% год к году, пишет РБК со ссылкой на «Чек Индекс» — оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Рост спроса подтвердили также в «Перекрёстке» и «Азбуке вкуса». Аналитики связывают это с тем, что производство увеличилось, заметного подорожания не произошло, а зарплаты у потребителей выросли.

Когда вам последний раз поднимали зарплату?
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Нет голосовАнонимный

Новости предыдущего дня, 30 июня — здесь.

#новости

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37 комментариев
Владимир Королёв

Видите, как у нас все хорошо, оказывается зарплаты выросли и теперь мы скупаем черную икру, ну не жизнь, а сказка!

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Мая

И смартфоны)

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Влад Шушкевич

Если что, техпроцесс 90 нм это то, что получили с барского плеча, получив списанные линии AMD от французов, в середине нулевых. Если меня подвела память, исправьте, пожалуйста.

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Влад Шушкевич

https://malchish-org.livejournal.com/21099.html
Что тут скажешь. Ахахахаха.

malchish-org.livejournal.com
malchish-org.livejournal.com
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Вадим Д.

«Микрон» выпускает микросхемы по топологиям 180-90 нмНо перейдёт на техпроцесс 65 нм, настолько же морально устаревший. Да и перефдёт ли — большой вопрос, но надо же придумать повод для гордости.

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Печенег

180-90 нм это уровень конца 90-х годов

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Бонифаций на каникулах

Какой п-ц творится в комментариях за прошлый день.
Нас активно пытаются убедить, что экономики надо мерить по ППС, и что всем нужно переезжать в Харьков, т.к. Украина по ППС богаче Чехии, Израиля, Финляндии, Дании и Греции.
Что в Узбекистане круче, чем в Новой Зеландии, что, выбирая между Угандой и Литвой, нужно выбрать Уганду. В Уганде ведь действительно стало так хорошо, что они собирают гуманитарку и несут сдавать в ООН.

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