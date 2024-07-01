День 859: некоторые банки собрались повысить ставки по автокредитам, продажи смартфонов и чёрной икры выросли

По данным МТС, в первом полугодии 2024 года россияне купили на 10% больше смартфонов, чем в рамках аналогичного периода годом ранее. Это 14,1 млн смартфонов на сумму 342 млрд рублей. Средняя цена устройства составила 24,3 тысячи рублей. Самым продаваемым оказался Redmi A2+, а самой популярной маркой стала Xiaomi.
Видите, как у нас все хорошо, оказывается зарплаты выросли и теперь мы скупаем черную икру, ну не жизнь, а сказка!
И смартфоны)
Если что, техпроцесс 90 нм это то, что получили с барского плеча, получив списанные линии AMD от французов, в середине нулевых. Если меня подвела память, исправьте, пожалуйста.
https://malchish-org.livejournal.com/21099.html
Что тут скажешь. Ахахахаха.
«Микрон» выпускает микросхемы по топологиям 180-90 нмНо перейдёт на техпроцесс 65 нм, настолько же морально устаревший. Да и перефдёт ли — большой вопрос, но надо же придумать повод для гордости.
180-90 нм это уровень конца 90-х годов
Какой п-ц творится в комментариях за прошлый день.
Нас активно пытаются убедить, что экономики надо мерить по ППС, и что всем нужно переезжать в Харьков, т.к. Украина по ППС богаче Чехии, Израиля, Финляндии, Дании и Греции.
Что в Узбекистане круче, чем в Новой Зеландии, что, выбирая между Угандой и Литвой, нужно выбрать Уганду. В Уганде ведь действительно стало так хорошо, что они собирают гуманитарку и несут сдавать в ООН.