День 859: некоторые банки собрались повысить ставки по автокредитам, продажи смартфонов и чёрной икры выросли

С 1 января по 15 июня 2024 года спрос на чёрную икру у россиян вырос на 9% год к году, пишет РБК со ссылкой на «Чек Индекс» — оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Рост спроса подтвердили также в «Перекрёстке» и «Азбуке вкуса». Аналитики связывают это с тем, что производство увеличилось, заметного подорожания не произошло, а зарплаты у потребителей выросли.