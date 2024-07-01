Новый владелец «Яндекса» — ЗПИФ «Консорциум. Первый» — объявил итоги обмена акций Yandex N.V.

Оферты подали на 99% бумаг, их владельцы получат акции российского «Яндекса» в соотношении 1:1.Об этом объявил сам закрытый паевой фонд. Он получил от инвесторов оферты на биржевой обмен 43,9 млн акций нидерландской Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс», зарегистрированной в Калининградской области.Согласно объявлению, доверительный управляющий АО «Солид Менеджмент» получил 752 170 надлежаще поданных оферт. ЗПИФ «Консорциум. Первый» планирует акцептовать все заявки, которые удовлетворяют условиям обмена. Всего компания готова была обменять до 50 млн акций.Как рассказал РБК представитель консорциума, оферты получены на 99% акций, торговавшихся на Мосбирже или «СПБ Бирже». Разница между количеством бумаг в заявках и общим возможным числом связана с тем, что часть акций Yandex N.V. находится у нерезидентов на счетах типа С. Эти бумаги под обмен не попали.Фото: PhotoXPress.ruКонсорциум инвесторов объявил о покупке российского бизнеса «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. Новая головная компания — МКПАО «Яндекс». Она уже получила листинг на Мосбирже. Её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум. Первый».В мае последний объявил условия обмена и выкупа акций Yandex N.V. Инвесторы, приобретавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», могли обменять их на акции МКПАО в соотношении 1:1.Ассоциация розничных инвесторов указала на возможные риски. Это сжатые сроки и добровольность. Новые владельцы бизнеса заявили: сроки «соответствуют рыночной практике», а акционеры Yandex N.V. должны сами оценить преимущества и недостатки процедуры.ЦБ в ответ на жалобы отметил: МКПАО, АО «Солид Менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ не считаются лицами, обязанными по ценным бумагам Yandex N.V., поэтому по закону могут и не предлагать обмен или выкуп бумаг.#новости #яндекс
почти 44 млн, достаточно большая сумма для акций