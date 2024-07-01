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Полина Лааксо
Деньги

Boeing выкупит своего поставщика фюзеляжей Spirit Aerosystems

Общая сумма сделки с учётом долга составит около $8,3 млрд.

  • Стоимость акций, которые приобретёт Boeing, оценили в $4,7 млрд. Акционеры Spirit Aerosystems получат деньги в виде бумаг Boeing — по 0,18-0,25 акции в зависимости от средневзвешенных цен (VWAP).
  • В Boeing считают, что сделка отвечает интересам рынка, клиентов, сотрудников и акционеров обеих компаний. Стороны смогут «согласовать» цели, которые так или иначе сосредоточены вокруг двух приоритетов: безопасности и качества.
  • Закрыть сделку хотят к середине 2025 года. То же касается соглашения Spirit Aerosystems с конкурентом Boeing — Airbus. Та выкупит обслуживающие её активы поставщика.
Источник фото: <a href="https://www.airwaysmag.com/new-post/boeing-to-buy-spirit-aerosystems" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Airways Magazine</a>
Источник фото: Airways Magazine
  • Spirit Aerosystems была частью Boeing. В 2005 году её продали инвестиционной фирме. С тех пор она поставляла фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus.
  • В марте 2024 года Boeing подтвердила, что ведёт переговоры о выкупе бывшей «дочки», «чтобы повысить качество самолётов».
  • Тогда же NYT сообщил, что Spirit Aerosystems не прошла семь из 13 проверок американского регулятора. Из документов, например, следовало, что механики Spirit Aerosystems использовали гостиничную ключ-карту для проверки герметизации дверей, а в качестве смазки на дверной уплотнитель нанесли жидкое мыло.
Маша Цепелева
Транспорт
Boeing нашла неправильно установленные крепежи на самолётах 787 Dreamliner, которые ещё не доставила клиентам — Reuters

Параллельно NYT выяснила, что авиационный регулятор США проверяет компанию из-за титана с «неясным происхождением».

#новости #boeing

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10
10 комментариев
Отрицательный Веган

Spirit Aerosystems использовали гостиничную ключ-карту для проверки герметизации дверей, а в качестве смазки на дверной уплотнитель нанесли жидкое мылоРаспиздяи everywhere

1
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Алина Исупова

То есть Boeing в 2005 году полностью продала Spirit AeroSystems, а теперь хочет выкупить только одну её часть, а вторую выкупит Airbus? Не думаю, что из-за разделения компании качество вырастет.

1
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fyp

Надо уволить всех управленцев, которые работали в douglas aircraft

1
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Kirill Zaytcev

Boeing сначала бы двери хорошие выкупить, чтобы они не летали как у Аладина, а там уже дальше посмотрим!

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Ibragim Zafirov

а,то есть они считают ,что проблема не внутри...мкс которую они строили 10 лет застряла в космосе,самолеты разваливаются...им срочно нужно что то делать с этим

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Слегка Придурковатый

Перед смертью не надышишься. Пизда тебе, Боинг.

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Андрей

Ставь класс если поднял на низ деньги в 2020

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