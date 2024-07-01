Boeing выкупит своего поставщика фюзеляжей Spirit Aerosystems

Общая сумма сделки с учётом долга составит около $8,3 млрд.Стоимость акций, которые приобретёт Boeing, оценили в $4,7 млрд. Акционеры Spirit Aerosystems получат деньги в виде бумаг Boeing — по 0,18-0,25 акции в зависимости от средневзвешенных цен (VWAP).В Boeing считают, что сделка отвечает интересам рынка, клиентов, сотрудников и акционеров обеих компаний. Стороны смогут «согласовать» цели, которые так или иначе сосредоточены вокруг двух приоритетов: безопасности и качества.Закрыть сделку хотят к середине 2025 года. То же касается соглашения Spirit Aerosystems с конкурентом Boeing — Airbus. Та выкупит обслуживающие её активы поставщика.Источник фото: Airways MagazineSpirit Aerosystems была частью Boeing. В 2005 году её продали инвестиционной фирме. С тех пор она поставляла фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus.В марте 2024 года Boeing подтвердила, что ведёт переговоры о выкупе бывшей «дочки», «чтобы повысить качество самолётов».Тогда же NYT сообщил, что Spirit Aerosystems не прошла семь из 13 проверок американского регулятора. Из документов, например, следовало, что механики Spirit Aerosystems использовали гостиничную ключ-карту для проверки герметизации дверей, а в качестве смазки на дверной уплотнитель нанесли жидкое мыло.Маша ЦепелеваТранспорт14 июняBoeing нашла неправильно установленные крепежи на самолётах 787 Dreamliner, которые ещё не доставила клиентам — Reuters Параллельно NYT выяснила, что авиационный регулятор США проверяет компанию из-за титана с «неясным происхождением».#новости #boeing
Spirit Aerosystems использовали гостиничную ключ-карту для проверки герметизации дверей, а в качестве смазки на дверной уплотнитель нанесли жидкое мылоРаспиздяи everywhere
То есть Boeing в 2005 году полностью продала Spirit AeroSystems, а теперь хочет выкупить только одну её часть, а вторую выкупит Airbus? Не думаю, что из-за разделения компании качество вырастет.
Надо уволить всех управленцев, которые работали в douglas aircraft
Boeing сначала бы двери хорошие выкупить, чтобы они не летали как у Аладина, а там уже дальше посмотрим!
а,то есть они считают ,что проблема не внутри...мкс которую они строили 10 лет застряла в космосе,самолеты разваливаются...им срочно нужно что то делать с этим
Перед смертью не надышишься. Пизда тебе, Боинг.
Ставь класс если поднял на низ деньги в 2020