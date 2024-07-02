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Полина Лааксо
Деньги

День 860: «Сбер» повысил ставки по ипотеке, Всемирный банк счёл Россию страной с высоким уровнем доходов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20240401/sberbank-1937052571.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 июля: доллар — 87,29 рубля (на 1,54 рубля больше, чем 1 июля), евро — 93,95 рубля (на 1,53 рубля больше).

«Сбер» со 2 июля 2024 года повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта. Минимальная ставка составит от 19,5% годовых. Программ с господдержкой изменения не коснутся. Банк уже повышал ставки по ипотеке в июне.

Кто и как адаптируется

До 2025 года «МТС Live» вместе с Pinskiy & Co и лейблом «Клаунхаус» запустит театр клоунады на Цветном бульваре в Москве. Стороны не раскрыли совокупный объем инвестиций и доли. Осведомлённый собеседник «Ведомостей» сообщил, что запуск обойдётся примерно в 400 млн рублей.

Контекст

За январь-июнь 2024 года в помещениях уличного ритейла на центральных торговых улицах Москвы открылись 48 новых кафе и ресторанов. Это прирост на 78% год к году, сообщили аналитики NF Group. Динамику объясняют, помимо прочего, тем, что рестораны решили проблемы с поставками оборудования и мебели, а также импортозаместили отдельные продукты. В Санкт-Петербурге тем временем, наоборот, спад: в сегменте помещений уличного ритейла лидируют участники рынка моды, а именно в центральных районах пустуют только 4,9% площадей (и половина из них неликвидные).

Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. Это государства, где уровень валового национального дохода на душу населения составляет более $14 005. В России, по оценкам организации, этот показатель составил $14 250 в 2023 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил скорректировать условия для ИТ-льгот по налогу на прибыль — например, применять льготу только к той части прибыли, которая не пошла на выплату дивидендов в 2024 году. С копией письма в Госдуму ознакомились «Ведомости».

«Ъ» со ссылкой на источник сообщил, что южнокорейская LG запустила в России приложение LG Channels — оно позволяет смотреть телеканалы без подключения кабеля антенны. Аналогичный сервис стал недоступен в России весной 2022 года — после ухода из страны Megogo, которая его развивала. При этом пользователи писали о появлении приложения во внутреннем магазине LG ещё в марте 2024 года.

Новости предыдущего дня, 1 июля — здесь.

#новости

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17 комментариев
Вадим Д.

Всемирный банк счёл Россию страной с высоким уровнем доходовНу всё ребята, второй источник.
Значит, доходы и впрям невероятно высокие.
Осталось самим в это поверить.
Пойду уточню у врачей и учителей в регионах. Они же не в курсе, наверное.

7
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S.Capusta

Всегда интересно почитать ссылку. Там мякотка. ))

По данным Всемирного банка, в России в 2023 году валовой национальный доход на душу населения составил $14 250, а годом ранее — $12 830. В категорию стран с высоким уровнем доходов перевели также Болгарию и Палау.

1
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Слегка Придурковатый

"Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения"

3
1
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Полина Лааксо
Автор

так некрасиво — хвастаться своими богатствами с утра пораньше. должно быть стыдно

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Вадим Д.

Сбер еле дотерпел до июля, похоже. Наверное не чаще раза в месяц повышают ставку, заботливые.

1
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Отрицательный Веган

«МТС Live» вместе с Pinskiy & Co и лейблом «Клаунхаус» запустит театр клоунадыКак раз клоунов не хватает.

1
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Вадим Д.

@Полина Лааксо Полина, в последней новости про LG ссылка на фантастические технопарки.

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