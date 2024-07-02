День 860: «Сбер» повысил ставки по ипотеке, Всемирный банк счёл Россию страной с высоким уровнем доходов

За январь-июнь 2024 года в помещениях уличного ритейла на центральных торговых улицах Москвы открылись 48 новых кафе и ресторанов. Это прирост на 78% год к году, сообщили аналитики NF Group. Динамику объясняют, помимо прочего, тем, что рестораны решили проблемы с поставками оборудования и мебели, а также импортозаместили отдельные продукты. В Санкт-Петербурге тем временем, наоборот, спад: в сегменте помещений уличного ритейла лидируют участники рынка моды, а именно в центральных районах пустуют только 4,9% площадей (и половина из них неликвидные).