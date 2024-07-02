День 860: «Сбер» повысил ставки по ипотеке, Всемирный банк счёл Россию страной с высоким уровнем доходов

За январь-июнь 2024 года в помещениях уличного ритейла на центральных торговых улицах Москвы открылись 48 новых кафе и ресторанов. Это прирост на 78% год к году, сообщили аналитики NF Group. Динамику объясняют, помимо прочего, тем, что рестораны решили проблемы с поставками оборудования и мебели, а также импортозаместили отдельные продукты. В Санкт-Петербурге тем временем, наоборот, спад: в сегменте помещений уличного ритейла лидируют участники рынка моды, а именно в центральных районах пустуют только 4,9% площадей (и половина из них неликвидные).
Всемирный банк счёл Россию страной с высоким уровнем доходовНу всё ребята, второй источник.
Значит, доходы и впрям невероятно высокие.
Осталось самим в это поверить.
Пойду уточню у врачей и учителей в регионах. Они же не в курсе, наверное.
Всегда интересно почитать ссылку. Там мякотка. ))
По данным Всемирного банка, в России в 2023 году валовой национальный доход на душу населения составил $14 250, а годом ранее — $12 830. В категорию стран с высоким уровнем доходов перевели также Болгарию и Палау.
"Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения"
так некрасиво — хвастаться своими богатствами с утра пораньше. должно быть стыдно
Сбер еле дотерпел до июля, похоже. Наверное не чаще раза в месяц повышают ставку, заботливые.
«МТС Live» вместе с Pinskiy & Co и лейблом «Клаунхаус» запустит театр клоунадыКак раз клоунов не хватает.
@Полина Лааксо Полина, в последней новости про LG ссылка на фантастические технопарки.