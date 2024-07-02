Авиакомпании раскритиковали повышение сборов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов

Такие планы озвучили в Росавиации.Ведомство рассчитывает увеличить аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков с августа 2024 года — чтобы за счёт этих денег пополнять фонд капремонта аэродромов. На внутренних рейсах их думают повысить на 37%, а на международных — вдвое. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, ФАС уже одобрила меры.В марте говорили, что реконструкции требуют 116 аэродромов из 228, но прямого бюджетного финансирования на все не хватит. Аэронавигационные сборы при этом и так повышали: в ноябре 2022 года — на 60% для российских компаний и на 40% для зарубежных; а с 1 апреля 2023 года — ещё на 10% для всех.S7 Airlines не поддержала инициативу. Компания отметила, что нагрузка «в части аэропортовых расходов и так значительно выросла — особенно там, где реализуется строительство новых терминалов». Там, где проекты уже выполнили, обслуживание рейса «в ряде случаев» подорожало вдвое. В дальнейшем будут повышаться и цены на авиабилеты.Эту позицию разделил и «Аэрофлот», подчеркнув, что в конечном счёте нагрузка ляжет на пассажиров, потому что это они приносят выручку. Источники в трёх авиакомпаниях в разговоре с «Ъ» тоже высказались против индексации. Один из них отметил, что может сократиться и международная полётная программа.В информагентстве «Авиапорт» считают, что «с учётом текущего высокого платёжеспособного спроса рост цен на билеты на несколько сотен рублей может пройти незаметно». Но издержки перевозчиков действительно и так растут, поэтому повышение сборов может усугубить ситуацию.Источник фото: «РИА Новости»В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.В мае Bloomberg сообщало, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».В июне 2024 года «Аэрофлот» рассказал, что недосчитается около 5 млн пассажиров в 2024-2025 годах из-за задержек с поставками российских самолётов.#новости #самолёты
Видите какие у нас заботливые авиакомпании, переживают, что весь этот нагруз ляжет на пассажиров, а мы тут жалуемся на них
Потому что они понимают, что это придет к уменьшению пассажиропотока. Они то на билеты поднимут цены, но и часть пассажиров передумает лететь, и прибыль упадет
👍👍👍
. В дальнейшем будут повышаться и цены на авиабилеты.-а ничо ,что они уже и так выросли на 40% с начала года ?еще повысят?чтоб люди отпуском считали полет на самолете?
Мы теперь страна с высоким уровнем дохода населения, это даже Всемирный банк признал. Так что повышайте хоть на 1488%. Похуй, пляшем!
Можно на поезде в отпуск в кндр
в «Ростехе» заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».Так победим 💪🏼