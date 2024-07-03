День 861: Минцифры и Минпромторг дорабатывают балльную систему «отечественности» для российских производителей базовых станций

Холдинг «Объединённые пивоварни» планирует выпускать пиво под брендом «Москвич», сообщил «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента и Росаккредитации. В «Москвиче» заявили, что автозавод не собирается разливать пиво и не связан с инициативой холдинга. Участники рынка полагают, что так пивоваренная группа пытается не потерять долю на российском рынке, так как разливать флагманские напитки Heineken — пиво под одноимённым брендом и Amstel — больше не может.
Участники рынка полагают, что так пивоваренная группа пытается не потерять долю на российском рынке, так как разливать флагманские напитки Heineken — пиво под одноимённым брендом и Amstel — больше не может.Через суд можно же забрать себе права на эти бренды. Какие то они недогадливые.
А вообще Лааксо классная фамилия)
Вы хотите сказать, что на рынке было больше отечественных производителей парфюмерии, чем завозимых? Я просто что-то такого изобилия не наблюдал.
Одеколон Тройной и Огуречный не покупаете?
Нет. В новости на графике написано о производстве в России.
Рено тоже в России производили.
Банки неназванных государств! Звучит гордо и сказачно!
БелаРусъ!