Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Техника
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Разработка
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 861: Минцифры и Минпромторг дорабатывают балльную систему «отечественности» для российских производителей базовых станций

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: <a href="https://www.ixbt.com/news/2023/04/13/sozdana-pervaja-rossijskaja-bazovaja-stancija-5g-izvestny-sroki-zatraty-i-harakteristiki.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">iXBT</a>
Источник фото: iXBT

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 июля: доллар — 87,99 рубля (на 70 копеек больше, чем 2 июля), евро — 93,69 рубля (на 26 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

«Сбер» обсуждает с банками неназванных государств возможность запустить платежи по QR-кодам, которые он уже настроил в Турции, чтобы туристы могли таким способом оплачивать покупки за рубежом, заявил «Известиям» первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

Холдинг «Объединённые пивоварни» планирует выпускать пиво под брендом «Москвич», сообщил «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента и Росаккредитации. В «Москвиче» заявили, что автозавод не собирается разливать пиво и не связан с инициативой холдинга. Участники рынка полагают, что так пивоваренная группа пытается не потерять долю на российском рынке, так как разливать флагманские напитки Heineken — пиво под одноимённым брендом и Amstel — больше не может.

Какие есть проблемы и трудности

Российские маркетплейсы и торгующие там зарубежные продавцы испытывают трудности с взаиморасчётами при доставке товаров из Китая (в основном речь о дорогостоящей технике). Якобы китайские банки ужесточили внутренние проверки транзакций, из-за чего приходится корректировать ассортимент.

Контекст

«Ъ» опросил системных интеграторов и узнал, что 80% российских банков перешли на российские автоматизированные банковские системы. В 2022 году примерно 60% использовали иностранные решения.

Минпромторг готов ввести запрет на госзакупки иностранной светотехники «в случае появления реальной потребности», сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Пока заказчики отклоняют заявки с иностранными товарами, только если получили хотя бы одну заявку с товарами из ЕАЭС.

Минцифры рассчитывает до конца 2024 года ввести балльную систему «отечественности» для российских производителей базовых станций. Её прорабатывают вместе с Минпромторгом, но считают, что нужно также учесть интересы отрасли.

Дистрибьютор электроники DiHouse Филиппа Генса стал основным бенефициаром российского бренда бытовой техники Red, который в 2022 году запустили выходцы российской Redmond. Теперь DiHouse принадлежит 90% бизнеса. Она будет инвестировать в оборотный капитал.

В мае 2024 года поставки парфюмерии в Россию сократились год к году более чем на треть. Среди причин — рост цен, «неудачный» ассортимент и снижение потребительского спроса.

Источник графика: «Ъ»
Источник графика: «Ъ»

Новости предыдущего дня, 2 июля — здесь.

#новости

3
18
18 комментариев
Иванов Иван

Участники рынка полагают, что так пивоваренная группа пытается не потерять долю на российском рынке, так как разливать флагманские напитки Heineken — пиво под одноимённым брендом и Amstel — больше не может.Через суд можно же забрать себе права на эти бренды. Какие то они недогадливые.

2
1
Ответить
TOGE (Doge of TON), забрать 5$

А вообще Лааксо классная фамилия)

2
Ответить
Ilnur Mustafin

Вы хотите сказать, что на рынке было больше отечественных производителей парфюмерии, чем завозимых? Я просто что-то такого изобилия не наблюдал.

1
Ответить
Иванов Иван

Одеколон Тройной и Огуречный не покупаете?

2
1
Ответить
Невероятный Блондин

Нет. В новости на графике написано о производстве в России.
Рено тоже в России производили.

Ответить
Vlad

Банки неназванных государств! Звучит гордо и сказачно!

1
Ответить
TOGE (Doge of TON), забрать 5$

БелаРусъ!

1
Ответить