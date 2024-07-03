Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об изменении налоговой системы

Среди них — налог на прибыль ИТ-компаний в 5% до 2030 года, возможность для муниципалитетов вводить «туристический налог» и ежегодный рост акцизов на 4%.О предложениях кабмина рассказали в Минфине. По словам главы ведомства Антона Силуанова, поправки учитывают пожелания бизнеса и депутатов.Второе чтение законопроекта об изменениях налоговой системы запланировано на 9 июля 2024 года.Налог на прибыль ИТ-компанийПравительство предлагает установить для ИТ-компаний налог на прибыль в размере 5% до 2030 года. Предыдущее предложение Минфина предполагало действие, что ставка 5% будет действовать до 2027 года.Субъекты России смогут в период с 2025-го по 2030 годы устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для организаций из реестра малых технологических компаний. Эти деньги будут зачисляться в региональные бюджеты.Затраты на покупку прав на отечественное ПО можно будет учитывать как расходы с повышающим коэффициентом 2 (вместо 1,5). Это позволит снизить размер налога, отмечают в Минфине.С 2020 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизили с 20% до 3%, а с 2022 года и вовсе обнулили до конца 2024-го, чтобы поддержать рынок на фоне санкций.Уточнения в части НДФЛОперации с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) кабмин предлагает облагать НДФЛ так же как сделки с ценными бумагами: 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% — для превышающих порог сумм.Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО предлагается увеличить до 18 тысяч рублей. Сейчас законопроект предполагает вычет в 6000 рублей в год.Максимальную сумму налога для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) ограничат суммой в 25 млн рублей. До этого Минфин предлагал взимать 5 млн рублей за каждую КИК.Уточнение НДС для предпринимателей на «упрощёнке»Компании и ИП, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН), освободят от уплаты НДС, если за предыдущий год их выручка не превышала 60 млн рублей. Меру предлагается распространить в том числе на тех, кто продаёт подакцизные товары.Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрено освобождение от уплаты НДС для компаний, выручка которых за три предыдущих месяца не превышает 2 млн рублей.Преобразование курортного сбора в «туристический налог»Правительство предлагает наделить муниципалитеты правом самостоятельно принимать решение о введении «туристического налога» и его размере.В 2025 году ставка налога должна составлять не более 1%, в 2026 году — не более 2%, в 2027 году — не более 3%, в 2028 году — не более 4%. С 2029 года — не более 5%.Налог будет уплачиваться по месту нахождения гостинцы и рассчитываться от стоимости размещения. Его не будут включать в цену проживания некоторых категорий граждан, в том числе инвалидов и участников боевых действий в Украине.Другие предложенияПравительство предлагает в 2025-2027 годах ежегодно индексировать ставки акцизов на прогнозный уровень инфляции — 4%.Налог на процессинговые центры букмекеров увеличат «в три раза».Налог на добычу полезных ископаемых для угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, будет «скорректирован». Детали изменений кабмин не раскрыл.Минфин представил проект налоговой реформы 28 мая 2024 года. Он в том числе предполагает пятиступенчатую шкалу НДФЛ и увеличение налога на прибыль для бизнеса.О необходимости изменений в налоговой системе рассуждал Владимир Путин в ежегодном послании. Он также предлагал «подумать» о ставке 5% для налога на прибыль ИТ-компаний.Будущие поступления за один только 2025 год от налоговых изменений Минфин оценил в 2,6 трлн. Поправки поддержало правительство и 3 июня внесло их в Госдуму. 20 июня депутаты одобрили законопроект в первом чтении.#новости #налоги
В РФ нет курортов. Доплачивать должны за такую жизнь
Туристический налог... для граждан этой же страны. Больной, на мой взгляд, президент и его законодатели)
Без регистрации и уплаты копеечки. Напоминает крепостное право чем-то. Да?
Сначала либералы топят за федерализацию и децентрализацию. Но когда муниципалитетам дают право вводить туристический налог - либералы начинают выть что мол мы одна страна. 👍😄
Налог на посещение мухосранска
В США курортный сбор тоже есть
Бог с ним с налогами, банки с расчётными счётами такие фокусы вытворяют, что уже беспокоишься не за налоги, а о блокировки счета со стороны банков
Ну наконец-то, дождались россияне светлого будущего и позитивной новости!
Ликуем! Сегодня мы с тобой ликуем!