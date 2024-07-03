Герман Греф заявил, что рынку ипотеки «придётся пару лет поболеть» после остановки льготной программы

Любые такого рода программы — как программы стимулирования организма. Если ты выпил что-то такое, пробежал стометровку, после этого желательно прекращать этот приём, иначе потом всё очень дорого обойдётся. <...> А уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придётся выходить с помощью специалистов из этой истории. К ипотеке это абсолютно применимо.

Герман Греф ( цитата по РБК)