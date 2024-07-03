Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Техника
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Разработка
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Герман Греф заявил, что рынку ипотеки «придётся пару лет поболеть» после остановки льготной программы

Глава «Сбера» ожидает проблем с доступностью жилья.

Герман Греф, фото ТАСС
Герман Греф, фото ТАСС
  • Греф считает, что власти «затянули» с остановкой льготной ипотеки и банкам нужно готовиться к «последствиям». Об этом он заявил в ходе Финансового конгресса Банка России.
Любые такого рода программы — как программы стимулирования организма. Если ты выпил что-то такое, пробежал стометровку, после этого желательно прекращать этот приём, иначе потом всё очень дорого обойдётся. <...> А уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придётся выходить с помощью специалистов из этой истории. К ипотеке это абсолютно применимо.
Герман Греф (цитата по РБК)
  • По его словам, после сворачивания льготной программы рынку ипотеки «придётся пару лет поболеть», чтобы вернуться в нормальное состояние. В этот период будет доступность жилья упадёт, а девелоперам и банкам придётся непросто.
  • 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки, которая действовала с апреля 2020-го. Она позволяла купить квартиру у застройщика в кредит по ставке 8% годовых. За это время было оформлено более 1,5 млн кредитов, пишет РБК.
  • В Центробанке и правительстве признавали, что на начальном этапе программа увеличила доступность жилья, но затем спровоцировала рост цен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла меру «безадресной» и отмечала, что «одни граждане пользуются льготами за счёт других».
  • Программа семейной ипотеки также заканчивает действовать 1 июля 2024 года. Документ, устанавливающий по ней новые условия ещё не утверждён, отмечает РБК. До этого Владимир Путин заявлял, что ставку на уровне 6% сохранят только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Какие условия будут действовать для других семей, неизвестно.
  • Льготная ипотека для ИТ-специалистов пока продолжает действовать. Однако источники «Ведомостей» в июне 2024-го сообщали, что правительство обсуждает исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга, а также увеличение минимального порога уровня зарплат.

#новости #ипотека #греф

2
1
48
48 комментариев
dddaaasss

1. Доступность жилья не выросла.
2. Заработали банки и застройщики
3. Бюджет потратил деньги.
4. Счастливчики успели вскочить в льготную ипотеку на начальном этапе.

19
Ответить
Евгений Гагарин

5. Богатые за счёт бюджета понабрали квартир в льготную ипотеку и теперь сдают их бедным.

4
Ответить
Александр Ненадо

Что-то мне это напоминает. C заскакиванием на начальном этапе :)

1
Ответить
Melissa Mata

Только смысл в льготах, если рост цен, к примеру, будет их перекрывать и давать то на то?

1
Ответить
Maxim Sergeev

Давно пора было это хероту убирать. Нет денег на жилье? Не плодись. Нет денег на новое жилье? Ужмись, найди новую работу, повысь свою квалификацию, ценность на рынке труда.
Развели халявщиков.

6
Ответить
unknown
18
Ответить
Santiago

Не плодись.Вот это идет вразрез с нынешней политикой партии и правительства. Поосторожнее с такими заявлениями, лет через 5 могут и "дискредитацию" обратным числом пришить.

С остальным согласен. Сейчас, когда зарплаты россиян ракетой летят все выше и выше, нужно просто больше зарабатывать. Вот только льготная ипотека - она не про помощь малообеспеченным. Она как раз про заработок для застройщиков и банкиров, а также про стимулирование экономики.

1
Ответить