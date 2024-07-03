Герман Греф заявил, что рынку ипотеки «придётся пару лет поболеть» после остановки льготной программы

Любые такого рода программы — как программы стимулирования организма. Если ты выпил что-то такое, пробежал стометровку, после этого желательно прекращать этот приём, иначе потом всё очень дорого обойдётся. <...> А уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придётся выходить с помощью специалистов из этой истории. К ипотеке это абсолютно применимо.
1. Доступность жилья не выросла.
2. Заработали банки и застройщики
3. Бюджет потратил деньги.
4. Счастливчики успели вскочить в льготную ипотеку на начальном этапе.
5. Богатые за счёт бюджета понабрали квартир в льготную ипотеку и теперь сдают их бедным.
Что-то мне это напоминает. C заскакиванием на начальном этапе :)
Только смысл в льготах, если рост цен, к примеру, будет их перекрывать и давать то на то?
Давно пора было это хероту убирать. Нет денег на жилье? Не плодись. Нет денег на новое жилье? Ужмись, найди новую работу, повысь свою квалификацию, ценность на рынке труда.
Развели халявщиков.
Не плодись.Вот это идет вразрез с нынешней политикой партии и правительства. Поосторожнее с такими заявлениями, лет через 5 могут и "дискредитацию" обратным числом пришить.
С остальным согласен. Сейчас, когда зарплаты россиян ракетой летят все выше и выше, нужно просто больше зарабатывать. Вот только льготная ипотека - она не про помощь малообеспеченным. Она как раз про заработок для застройщиков и банкиров, а также про стимулирование экономики.