«Это марафонская дистанция, причём по пересечённой местности»: глава ЦБ — о развитии экономики

2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. И, конечно, их хочется сохранить, но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причём по пересечённой местности и с препятствиями. И поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями.
Эльвира Набиуллина
, глава ЦБ (цитата
по РБК)
Да да да, вот она твоя пересеченная местность
Надеюсь их марафон закончится в колонии строгого режима.
Тут все просто, любая изолированная экономика проиграет глобальной. Вопрос лишь во времени.
Вопрос в критериях проигрыша-выигрыша. Руководителей КНДР их изолированная экономика, например, вполне устраивает. Иранских аятолл - тоже.
Вопрос и в том, насколько она "изолированная".
Кто бежит?