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«Это марафонская дистанция, причём по пересечённой местности»: глава ЦБ — о развитии экономики

Важно изменить подход от «тушения пожара» к тому, как отвечать на долгосрочные вызовы, считает Набиуллина.

  • Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге. Говоря о российской экономике, она отметила: важно осмыслить ситуацию и «рассчитать силы», а самое главное — понять, как страна может работать с ограничениями, пишет Frank Media.
2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. И, конечно, их хочется сохранить, но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причём по пересечённой местности и с препятствиями. И поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ (цитата по РБК)
  • Среди основных ограничений она назвала нехватку рабочей силы, сложности с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.
Ситуация показывает, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем. И рост может быть только за счёт производительности труда. А производительность труда — это технологии. Для нас ограничение — это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. Для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций. И мне кажется, как раз на эти ограничения нам нужно всем обратить внимание, в том числе и финансовому сектору.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ (цитата по РБК)
  • По словам Набиуллиной, нужно изменить подход от «тушения пожара к тому, как мы отвечаем на долгосрочные вызовы, как мы работаем с ограничениями на долгосрочное развитие».
  • О том, что Россия входит «в период структурной трансформации», Набиуллина говорила в апреле 2022 года. В ноябре 2023-го — что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года: по оценке ЦБ, экономика «выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%» в 2026 году.
Эльвира Набиуллина / Источник: <a href="http://duma.gov.ru/news/53739/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Госдума</a>
Эльвира Набиуллина / Источник: Госдума

#новости #цб

6
36
36 комментариев
Мася Мася

Да да да, вот она твоя пересеченная местность

18
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Eddie II

Надеюсь их марафон закончится в колонии строгого режима.

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dddaaasss

Тут все просто, любая изолированная экономика проиграет глобальной. Вопрос лишь во времени.

13
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Santiago

Вопрос в критериях проигрыша-выигрыша. Руководителей КНДР их изолированная экономика, например, вполне устраивает. Иранских аятолл - тоже.

3
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Михаил

Вопрос и в том, насколько она "изолированная".

1
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Владимир Шевцов

Кто бежит?

6
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Andrey Chuguev
3
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