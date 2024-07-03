«Это марафонская дистанция, причём по пересечённой местности»: глава ЦБ — о развитии экономики

Ситуация показывает, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем. И рост может быть только за счёт производительности труда. А производительность труда — это технологии. Для нас ограничение — это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. Для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций. И мне кажется, как раз на эти ограничения нам нужно всем обратить внимание, в том числе и финансовому сектору.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ ( , глава ЦБ ( цитата по РБК)