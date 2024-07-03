«Крупные компании хотели бы провести делистинг, если бы им дали»: глава ВТБ — о ситуации на фондовом рынке

Крупные компании с уже устоявшимся бизнесом сегодня хотели бы на самом деле провести делистинг, если бы им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счёт падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны — прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация всё равно не растёт в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. Это большая угроза.

Андрей Костин, глава ВТБ ( , глава ВТБ ( цитата по РБК)