«Крупные компании хотели бы провести делистинг, если бы им дали»: глава ВТБ — о ситуации на фондовом рынке

Крупные компании с уже устоявшимся бизнесом сегодня хотели бы на самом деле провести делистинг, если бы им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счёт падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны — прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация всё равно не растёт в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. Это большая угроза.
Андрей Костин
, глава ВТБ (цитата
по РБК)
"В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла"
Золотые слова.
Конечно. Все хотят только делить убытки. Это они любят.
5 лет сидеть в минусе и брить акционеров, а как только накачали бабками и будут дивы, то они сразу хотят делистинг. А через год опять на листинг😄
Все моё!!!! ВСЕ МОЁЁЁ!!!!!1111
Зажрались. Сидят на экспорте ресурсов и на ростовщичестве, спекуляциях, а сами даже российский чайник или машинку для стрижки волос или утюг, пылесос, сделать не могут. Хотя бы чтобы в минимальных количествах, чтобы просто были такие товары. Шакалы! Прибыли у них устойчиво высокие...грязь б**дь, осуждаю.
Сделать то может и сделают, только вы ж не купите
"В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла"
Все, что нужно знать о ВТБ. Не надо знать капитализацию, планы, не надо читать корпоративные отчеты. Просто вот эту фразу читаем, этого достаточно…
Какие хитрые. Когда продавали акции амерам и получали халявные бабки - это ок, а когда халявные бабки закончились и надо платить дивиденды - то значит делистинг. Потом опять размещение? Делистинг - но только с запретом заново акции выпускать. И делистинг осуществлять с расчетом 5 летней прибыли акционеров.