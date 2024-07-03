Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Техника
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Разработка
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

«Крупные компании хотели бы провести делистинг, если бы им дали»: глава ВТБ — о ситуации на фондовом рынке

Это связано со снижением капитализации и «устойчиво высокой» прибылью.

  • Глава ВТБ Андрей Костин выступил на Финансовом конгрессе ЦБ вместе с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и главой «Сбера» Германом Грефом.
  • По мнению Костина, российский бизнес оказался в ситуации, когда крупные компании хотели бы провести делистинг, а небольшие фирмы, наоборот, заинтересованы в выходе на биржу.
Крупные компании с уже устоявшимся бизнесом сегодня хотели бы на самом деле провести делистинг, если бы им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счёт падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны — прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация всё равно не растёт в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. Это большая угроза.
Андрей Костин, глава ВТБ (цитата по РБК)
  • С ним согласилась Набиуллина. Она отметила, что есть инвесторы, которые хотели бы вкладываться «не только в технологические компании», есть «очередь, чтобы вложиться в IPO, но крупные [фирмы] не хотят, потому что прибыли позволяют» не выходить на биржу, пишут «РИА Новости».
Источник: Frank Media
  • Костин предположил, что ограничить риски делистинга можно с помощью запрета от регулятора, но «это не очень рыночный метод». Он считает, что компании нужно заинтересовать, чтобы они развивали капитализацию, проводили допэмиссии и SPO (вторичное размещение на бирже — vc.ru). Сделать это можно было бы, например, за счёт налоговых льгот.
  • Глава ВТБ также отметил, что сейчас есть около ста непубличных компаний с прибылью примерно 30 млрд рублей, которые потенциально могут стать «объектами для проведения IPO». К тому же, за последние два года, «невзирая на изменение ситуации», провели около 15 размещений.
  • 2 июля 2024 года президент России Владимир Путин поручил до 2030 года провести IPO «не менее десяти российских высокотехнологичных компаний» в рамках программы «Национальной технологической инициативы».
  • За первые шесть месяцев 2024 года IPO провели восемь компаний, среди которых «МТС Банк», «Европлан», «Займер» и другие.

#новости

2
1
1
11
11 комментариев
Слегка Придурковатый

"В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла"

Золотые слова.

4
1
Ответить
Алек Борисовский

Конечно. Все хотят только делить убытки. Это они любят.
5 лет сидеть в минусе и брить акционеров, а как только накачали бабками и будут дивы, то они сразу хотят делистинг. А через год опять на листинг😄

10
1
Ответить
Nix Green

Все моё!!!! ВСЕ МОЁЁЁ!!!!!1111

Ответить
Томский Сибирячок

Зажрались. Сидят на экспорте ресурсов и на ростовщичестве, спекуляциях, а сами даже российский чайник или машинку для стрижки волос или утюг, пылесос, сделать не могут. Хотя бы чтобы в минимальных количествах, чтобы просто были такие товары. Шакалы! Прибыли у них устойчиво высокие...грязь б**дь, осуждаю.

4
Ответить
Кузя букинист

Сделать то может и сделают, только вы ж не купите

Ответить
N A

"В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла"

Все, что нужно знать о ВТБ. Не надо знать капитализацию, планы, не надо читать корпоративные отчеты. Просто вот эту фразу читаем, этого достаточно…

3
Ответить
Sergey

Какие хитрые. Когда продавали акции амерам и получали халявные бабки - это ок, а когда халявные бабки закончились и надо платить дивиденды - то значит делистинг. Потом опять размещение? Делистинг - но только с запретом заново акции выпускать. И делистинг осуществлять с расчетом 5 летней прибыли акционеров.

3
Ответить