День 862: Минпромторг разработает меры поддержки разработчиков российских процессоров

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2024 года продажи ноутбуков в России выросли год к году на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном. Всего россияне купили 1,4 млн устройств на общую сумму 94 млрд рублей. Бренды-лидеры — Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. В «Марвел-Дистрибуции» говорят, что прирост обеспечили интернет-магазины и маркетплейсы, а также их распродажи и акции.
TCMS и Intel теперь хана вам. Вот щас чуть чуть раскачаемся и можете банкротится
Учитывая, что "Эльбрусы" с "Байкалами" запиливались на той же TSMC, то для того, «чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel», нужно всего лишь взять простой советский...
Близкий к правительству источник «Ъ» рассказал, что Минпромторг обсуждает с участниками рынка возможность субсидировать российских разработчиков процессоров, «чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel». В ведомстве подтвердили, что думают над мерами поддержки, но ими могут быть и не субсидии, а, например, компенсация недополученных доходов.
Компенсируем бензин, перелёты, пассажирские и грузовые перевозки по ЖД, зерно, муку, сельхозтехнику, недвижку, автомобили, грузовики, мясо птицы и яйца, молоко, НИОКР, разработки в айти, работодателей, молодых предпринимателей, фарму, дрожжи, племенной материал, радиоэлектронику. Ну и теперь процессоры отдельно. В очень богатой стране живём.
Можем себе позволить!
Где-то мы это уже проходили. Правда в учебниках истории места для этого эпизода не хватило, все занято многочисленными подвигами наших повелителей. По этому никто конечно не знает, чем это закончится.
Офигительная функция, скажу я вам
Офигенной она бы была, если бы даже надписи "Комментарий скрыт" не было, как это сделано в Фейсбуке - человек просто перестает для тебя существовать, а ты для него. Вот это был бы огонь, а тут полумеры, из-за которых, стараюсь слишком часто не заглядывать в комментарии