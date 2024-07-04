День 862: Минпромторг разработает меры поддержки разработчиков российских процессоров

Общий спрос россиян на зарубежную недвижимость в первой половине 2024 года сократился, пишет «Ъ». По данным отраслевого ресурса Prian.ru, на 30% год к году. По оценке агентства Nevestate, на 35%. В агентстве Intermark Global сообщили, что число сделок упало на 19% год к году. Просадку связали со снижением спроса на объекты в Турции и ОАЭ. В первом случае повлияли ужесточившиеся правила получения ВНЖ и сдачи жилья в аренду. Во втором — рост цен. Вместе с этим, правда, подрос спрос на недвижимость в Европе и Азии.