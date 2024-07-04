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Полина Лааксо
Деньги

День 862: Минпромторг разработает меры поддержки разработчиков российских процессоров

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: <a href="https://www.rbc.ru/economics/06/05/2022/6274e0949a79476712ff20f3" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 июля: доллар — 87,95 рубля (на 4 копейки меньше, чем 3 июля), евро — 94,58 рубля (на 89 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Близкий к правительству источник «Ъ» рассказал, что Минпромторг обсуждает с участниками рынка возможность субсидировать российских разработчиков процессоров, «чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel». В ведомстве подтвердили, что думают над мерами поддержки, но ими могут быть и не субсидии, а, например, компенсация недополученных доходов.

В июне 2024 года «Лента» подала заявки на регистрацию собственных торговых марок (СТМ) для рома Sea Legend Rum, а также бренди, виски, ликёров и джина Harebridge и Beagle’s Blend. Выпускать их будут по контракту российские и зарубежные производители. У сети уже есть СТМ для алкогольной продукции, просто теперь она наращивает их число, чтобы развиваться в алкогольном сегменте.

Контекст

По итогам первого полугодия 2024 года количество успешных атак на российский финансовый сектор снизилось на треть — до 74 случаев, подсчитали аналитики Positive Technologies. Среди причин — переход на импортозамещённые системы, которые хакерам нужно изучать, и инвестиции в информбезопасность.

Общий спрос россиян на зарубежную недвижимость в первой половине 2024 года сократился, пишет «Ъ». По данным отраслевого ресурса Prian.ru, на 30% год к году. По оценке агентства Nevestate, на 35%. В агентстве Intermark Global сообщили, что число сделок упало на 19% год к году. Просадку связали со снижением спроса на объекты в Турции и ОАЭ. В первом случае повлияли ужесточившиеся правила получения ВНЖ и сдачи жилья в аренду. Во втором — рост цен. Вместе с этим, правда, подрос спрос на недвижимость в Европе и Азии.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2024 года продажи ноутбуков в России выросли год к году на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном. Всего россияне купили 1,4 млн устройств на общую сумму 94 млрд рублей. Бренды-лидеры — Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. В «Марвел-Дистрибуции» говорят, что прирост обеспечили интернет-магазины и маркетплейсы, а также их распродажи и акции.

В июне 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России в годовом выражении выросли в 1,5 раза — до 124 тысячи машин, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт. Промышленный консалтинг». А вот месяц к месяцу сократились на 2%: в мае, традиционно низком месяце продаж, реализовали 127 тысяч новых легковушек. Падение показателя связывают с «аномально» высокими продажами в марте — перед изменениями в расчёте утильсбора для ввозимых в Россию машин.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

Новости предыдущего дня, 3 июля — здесь.

#новости

1
31
31 комментарий
Альвар

TCMS и Intel теперь хана вам. Вот щас чуть чуть раскачаемся и можете банкротится

10
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Слегка Придурковатый

Учитывая, что "Эльбрусы" с "Байкалами" запиливались на той же TSMC, то для того, «чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel», нужно всего лишь взять простой советский...

7
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Бонифаций на каникулах

Близкий к правительству источник «Ъ» рассказал, что Минпромторг обсуждает с участниками рынка возможность субсидировать российских разработчиков процессоров, «чтобы выровнять их стоимость с иностранными аналогами, в том числе Intel». В ведомстве подтвердили, что думают над мерами поддержки, но ими могут быть и не субсидии, а, например, компенсация недополученных доходов.

Компенсируем бензин, перелёты, пассажирские и грузовые перевозки по ЖД, зерно, муку, сельхозтехнику, недвижку, автомобили, грузовики, мясо птицы и яйца, молоко, НИОКР, разработки в айти, работодателей, молодых предпринимателей, фарму, дрожжи, племенной материал, радиоэлектронику. Ну и теперь процессоры отдельно. В очень богатой стране живём.

5
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Слегка Придурковатый

Можем себе позволить!

1
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Serg R

Где-то мы это уже проходили. Правда в учебниках истории места для этого эпизода не хватило, все занято многочисленными подвигами наших повелителей. По этому никто конечно не знает, чем это закончится.

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Aina Timo

Офигительная функция, скажу я вам

4
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Morningstar

Офигенной она бы была, если бы даже надписи "Комментарий скрыт" не было, как это сделано в Фейсбуке - человек просто перестает для тебя существовать, а ты для него. Вот это был бы огонь, а тут полумеры, из-за которых, стараюсь слишком часто не заглядывать в комментарии

4
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