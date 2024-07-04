В Госдуме предложили наказывать «вплоть до расстрела» за нарушение прав миноритарных инвесторов

Потому что эти права «защищены Конституцией». Об этом в ходе Финансового конгресса ЦБ заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут РБК и Forbes со ссылкой на своих корреспондентов.У нас Конституция все чётко прописала — что права инвестора должны быть защищены. Не «должны быть», а «защищены». Соответственно, те, кто не соблюдают Конституцию, должны нести жёсткое наказание — вплоть до расстрела.Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынкуГлава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов напомнил, что документ также защищает право на жизнь, и потому попросил обойтись «без экстремизма».Позже Аксаков уточнил, что говорил — «прежде всего» — о моральном расстреле, правда, снова подчеркнул: «Мы должны пригвоздить тех, кто принимает незаконные решения. Таким образом защитим рынок инвесторов от таких действий».Анатолий Аксаков. Источник фото: РСППДепутат рассуждал об изъятии акций «Соликамского магниевого завода» в рамках деприватизации активов. Миноритарии держали 10,6% бумаг, купленных на Мосбирже через брокеров, но суд счёл владение ими незаконным.В защиту частных инвесторов высказывался ЦБ, назвав решение суда опасным прецедентом, который способен подорвать доверие к фондовому рынку.#новости
так здорово в одной новости видеть «давайте обойдемся без экстремизма» и «надо наказывать, вплоть до расстрела» 🤡
А разве расстрел это экстремизм? Сейчас экстремизм это из иной плоскости
Соответственно, те, кто не соблюдают Конституцию, должны нести жёсткое наказание — вплоть до расстрела.Но, не все, разумеется 🤷
Наконец-то, старое доброе ультранасилие.
Во время инаугурации он подошёл и положил на конституцию, и дал клятву делать так всегда и ни разу своей клятвы не нарушил!
Наши хоть не сотонисты, чтобы как в Америке на Библию класть)