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В Госдуме предложили наказывать «вплоть до расстрела» за нарушение прав миноритарных инвесторов

Потому что эти права «защищены Конституцией».

  • Об этом в ходе Финансового конгресса ЦБ заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут РБК и Forbes со ссылкой на своих корреспондентов.

У нас Конституция все чётко прописала — что права инвестора должны быть защищены. Не «должны быть», а «защищены». Соответственно, те, кто не соблюдают Конституцию, должны нести жёсткое наказание — вплоть до расстрела.

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку
  • Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов напомнил, что документ также защищает право на жизнь, и потому попросил обойтись «без экстремизма».
  • Позже Аксаков уточнил, что говорил — «прежде всего» — о моральном расстреле, правда, снова подчеркнул: «Мы должны пригвоздить тех, кто принимает незаконные решения. Таким образом защитим рынок инвесторов от таких действий».
Анатолий Аксаков. Источник фото: РСПП
Анатолий Аксаков. Источник фото: РСПП
  • Депутат рассуждал об изъятии акций «Соликамского магниевого завода» в рамках деприватизации активов. Миноритарии держали 10,6% бумаг, купленных на Мосбирже через брокеров, но суд счёл владение ими незаконным.
  • В защиту частных инвесторов высказывался ЦБ, назвав решение суда опасным прецедентом, который способен подорвать доверие к фондовому рынку.

#новости

1
22
22 комментария
Артем Шилкин

так здорово в одной новости видеть «давайте обойдемся без экстремизма» и «надо наказывать, вплоть до расстрела» 🤡

11
1
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Joe cocker

А разве расстрел это экстремизм? Сейчас экстремизм это из иной плоскости

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Morningstar

Соответственно, те, кто не соблюдают Конституцию, должны нести жёсткое наказание — вплоть до расстрела.Но, не все, разумеется 🤷

7
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Куртуазный маньерист
3
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Слегка Придурковатый

Наконец-то, старое доброе ультранасилие.

3
1
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Sergey Folps

Во время инаугурации он подошёл и положил на конституцию, и дал клятву делать так всегда и ни разу своей клятвы не нарушил!

2
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Максим Ростокин

Наши хоть не сотонисты, чтобы как в Америке на Библию класть)

1
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