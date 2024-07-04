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Евгения Евсеева
Деньги

«Дочку» HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

В мае 2024 года компанию выкупил «Экспобанк» и пообещал переименовать.

Источник: Telegram-канал <a href="https://t.me/MarketOverview/13670" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">MarketOverview</a>
Источник: Telegram-канал MarketOverview
  • «Эйч-эс-би-си банк», входивший в банковскую группу HSBC, переименовали в «Хвоя банк», пишет Frank Media со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
  • HSBC с февраля 2022 года начала сворачивать отношения с российскими банками, затем весной перестала принимать новых клиентов в России, а летом сообщила, что подписала с «Экспобанком» соглашение о продаже своего российского бизнеса. Представитель компании уточнял, что после этого HSBC прекратит деятельность в стране.
  • В октябре 2022-го Путин утвердил список из 45 банков, которым запрещено совершать операции с акциями и долями, которые составляют их уставные капиталы, без специального разрешения от президента. В него входит и HSBC.
  • С 27 октября 2023 года HSBC прекратила обработку коммерческих платежей в Россию и Беларусь для своих клиентов. Банк объяснил это «всё более сложной ситуации с регулированием».
  • Группа планировала завершить продажу бизнеса в России «Экспобанку» в 2023 году, но разрешение получила лишь в феврале 2024-го, а закрыли сделку в мае. «Экспобанк» тогда указывал, что российская «дочка» HSBC продолжит работу под новым названием.

#новости #hsbc #хвоябанк

1
32
32 комментария
James Bomond

Хлоя банк

5
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Andrey Chuguev

Я даже не знаю, как это охарактеризовать. Полный пиздос

4
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Мать Тереза

Не то что Секвойя Капитал или Яблоко, да?

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Слегка Придурковатый

Хуёя.

3
1
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Дмитрий

Кто просил Х-банк?)

3
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Император Нолимоций
3
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Salvatore

Помянем сеошников

2
1
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