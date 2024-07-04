«Дочку» HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

В мае 2024 года компанию выкупил «Экспобанк» и пообещал переименовать.Источник: Telegram-канал MarketOverview«Эйч-эс-би-си банк», входивший в банковскую группу HSBC, переименовали в «Хвоя банк», пишет Frank Media со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.HSBC с февраля 2022 года начала сворачивать отношения с российскими банками, затем весной перестала принимать новых клиентов в России, а летом сообщила, что подписала с «Экспобанком» соглашение о продаже своего российского бизнеса. Представитель компании уточнял, что после этого HSBC прекратит деятельность в стране.В октябре 2022-го Путин утвердил список из 45 банков, которым запрещено совершать операции с акциями и долями, которые составляют их уставные капиталы, без специального разрешения от президента. В него входит и HSBC.С 27 октября 2023 года HSBC прекратила обработку коммерческих платежей в Россию и Беларусь для своих клиентов. Банк объяснил это «всё более сложной ситуации с регулированием».Группа планировала завершить продажу бизнеса в России «Экспобанку» в 2023 году, но разрешение получила лишь в феврале 2024-го, а закрыли сделку в мае. «Экспобанк» тогда указывал, что российская «дочка» HSBC продолжит работу под новым названием.#новости #hsbc #хвоябанк
Хлоя банк
Я даже не знаю, как это охарактеризовать. Полный пиздос
Не то что Секвойя Капитал или Яблоко, да?
Хуёя.
Кто просил Х-банк?)
Помянем сеошников