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ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле, импортные товары могут подорожать из-за сложностей с трансграничными платежами — Набиуллина

Главное из пресс-конференции главы Центробанка на Финансовом конгрессе.

  • Последние данные ЦБ показывают отклонение российской экономики от базового сценария и увеличение проинфляционных рисков, заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции на Финансовом конгрессе Банка России. В июле 2024 года регулятор рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки.
  • Глава ЦБ также отметила усложнение ситуации с трансграничными платежами. По её словам, бизнес ищет решения и адаптируется, но импортные товары могут подорожать.
  • При этом Набиуллина заявила о стабильной ситуации с формированием курсов валют. Регулятор «обладает всей полнотой данных» о внебиржевых операциях, «множественности курсов» нет.
  • Эффект от налоговой реформы ЦБ считает «нейтральным». Однако возможны вторичные последствия, связанные с изменением поведения граждан и бизнеса.
  • Отвечая на вопрос о лимитах на бесплатные переводы по СБП, Набиуллина заявила, что регулятор не видит необходимости повышать повышать порог с нынешних 100 тысяч рублей в месяц.
Эльвира Набиуллина, фото ТАСС 
Эльвира Набиуллина, фото ТАСС 
  • 7 июня 2024 года ЦБ четвёртый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор указал на снижение темпов прироста цен, но отметил высокую кредитную активность в розничном и корпоративном сегменте.
  • В базовом сценарии ЦБ исходил из того, что «перегрев экономики начнёт уменьшаться во втором квартале 2024 года». Однако «выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки, что придает новый импульс дезинфляции», отмечала Набиуллина.

#новости #цб

7
1
32
32 комментария
A V

Добивание экономики на наших глазах

4
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Алекс

Уж явно не Набиуллина в этом виновата.

19
1
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Sergey Folps

Не добивается то чего нет, российская политика это вечно латать дыру и тушить пожары

11
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dddaaasss

Да ничего не будет. Всего-то лет 10 стагнации при благоприятном сценарии.

2
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undefined

А что там по поводу "нам санкции по боку. Только в плюс"?)

6
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Алекс

Ну вот, ставка увеличивается. Плюс с каждым месяцем.

3
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Framework Юзернеймович

Мы эти санкции в пакет с пакетами засунем

2
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