День 863: в ЦБ раскритиковали субсидирование застройщиками низких ипотечных ставок

1 июля 2024 года «Винтренд Ритейл Групп» получила декларацию на импорт в Россию продукции «Минского завода виноградных вин» под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», и разрешение на ввоз из Беларуси вина «Глера Спуманте Экстра Драй» — как итальянское Glera Spumante Extra Dry. Собеседник «Ъ» допустил реэкспорт, так как Беларусь «не славилась виноделием». Другой думает, что завод копирует европейские марки. По мнению ещё одного участника рынка, вина «могут производиться по практике вторичного виноделия: материал из винодельни в определённой стране переливается в цистерны для транспортировки на дальние расстояния».