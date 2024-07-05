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Полина Лааксо
Деньги

День 863: в ЦБ раскритиковали субсидирование застройщиками низких ипотечных ставок

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Банки.ру»
Источник фото: «Банки.ру»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 июля: доллар — 88,12 рубля (на 17 копеек, чем 4 июля), евро — 94,98 рубля (на 89 копеек больше).

Кто и как адаптируется

1 июля 2024 года «Винтренд Ритейл Групп» получила декларацию на импорт в Россию продукции «Минского завода виноградных вин» под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», и разрешение на ввоз из Беларуси вина «Глера Спуманте Экстра Драй» — как итальянское Glera Spumante Extra Dry. Собеседник «Ъ» допустил реэкспорт, так как Беларусь «не славилась виноделием». Другой думает, что завод копирует европейские марки. По мнению ещё одного участника рынка, вина «могут производиться по практике вторичного виноделия: материал из винодельни в определённой стране переливается в цистерны для транспортировки на дальние расстояния».

Какие есть проблемы и трудности

Швейцарский банк Julius Baer и лихтенштейнский банк LLB отказали клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций — у компаний нет однозначного подтверждения, что бумаги не были замещены в России, сообщили «Ведомости» со ссылкой на сообщения банков. Юрист пояснила: банки и депозитарий Euroclear боятся «задвоения» активов — когда у инвестора будет и замещенная, и незамещенная бумага.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

В ЦБ раскритиковали субсидирование застройщиками низких ставок по ипотеке после окончания массовой льготной программы. Из-за этих субсидий увеличивается стоимость жилья, «и потом продать такую квартиру за эту цену будет нереально». В ЦБ считают, что вместо этого лучше давать скидку заёмщику.

Правительство изучает возможность снизить максимальную сумму ИТ-ипотеки с 18 млн рублей до 9 млн рублей, чтобы сократить выдачу в Москве, узнало РБК от источника, близкого к Минцифры. Решение могут принять в ближайшее время.

Контекст

Себестоимость хранения и обработки товаров на складах выросла из-за дефицита помещений и персонала и увеличения транспортного плеча. Это спровоцировало рост тарифов у логистических фирм на 10-66% за неполный 2024 год, пишет «Ъ».

Источник: «Ъ»
Источник: «Ъ»

По итогам первого полугодия 2024 года, доля азиатских стран в структуре заграничных бизнес-перелётов, которые совершаются сотрудниками российских компаний, сократилась до 80%, следует из данных сервиса «OneTwoTrip для бизнеса». Доли европейских и африканских стран, наоборот, увеличились — до 17% и 2,1% соответственно. В сервисе «Ракета» отмечают популярность Великобритании. Участники рынка делового туризма связывают тренд с улучшением транспортной логистики: появилось больше удобных стыковок, которые требуют меньше денег и времени.

Новости предыдущего дня, 4 июля — здесь.

#новости

1
5
5 комментариев
Po...

«не славилась виноделием»
Ну теперь будет.

1
Ответить
Etna

То есть, тем, что сократите потолок ипотеки с 18 до 9, люди станут ее реже брать? Просто почему такая логика, она у меня не укладывается в голове!

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Сергей Ларин

Чтобы сократить выдачу в Москве, написано ж

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Po...

Скука. Всем выходных!

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Mr. xXx

Меры логичные в нынешнее время, учитывая, как массово насытили рынок дешевыми ипотеками и субсидиями.
Очень хотят сделать ЦБ «принимающим решения»..

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