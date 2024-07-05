День 863: в ЦБ раскритиковали субсидирование застройщиками низких ипотечных ставок

По итогам первого полугодия 2024 года, доля азиатских стран в структуре заграничных бизнес-перелётов, которые совершаются сотрудниками российских компаний, сократилась до 80%, следует из данных сервиса «OneTwoTrip для бизнеса». Доли европейских и африканских стран, наоборот, увеличились — до 17% и 2,1% соответственно. В сервисе «Ракета» отмечают популярность Великобритании. Участники рынка делового туризма связывают тренд с улучшением транспортной логистики: появилось больше удобных стыковок, которые требуют меньше денег и времени.
«не славилась виноделием»
Ну теперь будет.
То есть, тем, что сократите потолок ипотеки с 18 до 9, люди станут ее реже брать? Просто почему такая логика, она у меня не укладывается в голове!
Чтобы сократить выдачу в Москве, написано ж
Скука. Всем выходных!
Меры логичные в нынешнее время, учитывая, как массово насытили рынок дешевыми ипотеками и субсидиями.
Очень хотят сделать ЦБ «принимающим решения»..