Правительство рассмотрит снижение максимального размера ИТ-ипотеки с 18 млн рублей до 9 млн рублей — РБК

Чтобы сократить объём выдачи кредитов в столице.Об этом РБК рассказал источник, близкий к Минцифры. «Сейчас 40% такой ипотеки выдаётся в Москве, что неправильно», — подчеркнул он.На 18 млн рублей могут претендовать айтишники из городов с населением свыше 1 млн человек. Для остальных верхняя граница — 9 млн рублей. Повышенный лимит связан с более высокой стоимостью жилья.Замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что обсуждаются разные варианты — «в том числе ставка». Обновлённые условия представят в «ближайшее время». Представитель Минцифры не подтвердил снижение лимита до 9 млн рублей, но от дальнейших комментариев отказался.С учётом роста инфляции и грядущего повышения НДФЛ 9 млн рублей — «небольшая сумма», замечает председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Но для регионов это всё равно значимые деньги.Он также добавил: важнее лимита на одного заёмщика должен быть вопрос «выделения денег в целом». Иначе получается, что программа есть, а деньги у банков кончаются.Источник фото: «Ведомости»Льготную ипотеку для айтишников запустили в 2022 году — для специалистов из аккредитованных ИТ-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Ставка — 5%.По данным оператора программы «Дом.РФ», к 27 июня 2024 года банки выдали по программе 74,8 тысячи кредитов на сумму 673,4 млрд рублей.Артур ТомилкоДеньги3 июляГерман Греф заявил, что рынку ипотеки «придётся пару лет поболеть» после остановки льготной программы Глава «Сбера» ожидает проблем с доступностью жилья. #новости #ипотека
Для Васи-конструктора с оборонмаша - общага и ли соцнайм, или ипотека под 19, для IT - 5. Все верно и правильно.
А что не так?
Вася потомственный терпила, никуда не денется, даже не вякнет. Так что всё норм.
Каждая приложнькая, которую ты тапаешь с утра до ночи, создана – ИТ-специалистами, а не дядей Васей с оборонмаша.
справедливости ради - оборонные предприятия свои собственные корпоративные программы ипотечные имеют субсидированные
Учитывая, где он работает, то его всё происходящее уже 20 лет явно устраивает и поддерживается им
Правильно, эти айтишники могут за своими комплюктерами и в тайге сидеть